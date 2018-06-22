Россия будет догонять китайский "маглев" на телеге?

Поднебесная заявила о планах запустить суперскоростной маглев на магнитной подушке, способный развивать скорость до 1.5 тысячи километров в час. Если у китайцев все получится, то в их распоряжении будет поезд, способный легко обогнать пассажирский самолет.
Это ближайшие планы китайского правительства. Не эфемерные проекты на бумаге, что могут затеряться за недостатком финансирования, а именно планы, способные воплотиться в жизнь сегодня-завтра. В России и близко не намечается создания чего-нибудь хоть сколько-нибудь соответствующего транспортным технологиям Китая.
Отметим, что помимо обычных по меркам Китая высокоскоростных железнодорожных магистралей, в Поднебесной уже существуют магистрали и для этих самых "маглевов". Шанхайский маглев, например, введен в эксплуатацию уже больше десяти лет назад. Поезд способен развивать скорость до полутысячи километров в час.
Российской Федерации абсолютно нечего противопоставить китайским технологиям. В российских реалиях редкостью является поезд, способный разогнаться до 300 километров в час. О строительстве же новых, высокоскоростных магистралей в России и вовсе говорить пока не приходится. В транспортных технологиях наша страна отстает критично. Пока лишь, как обычно, слова, обещания и планы. Например, вот уже десять лет идет речь о создании высокоскоростной пассажирской магистрали "Москва-Казань". И до сих пор неизвестно, начнется ли строительство когда-нибудь или нет.
На сегодняшний день сравнивать российскую железнодорожную инфраструктуру с остальным миром просто смешно. В перспективе Российская Федерация вполне может добиться в этой сфере таких же высот, как, например, тот же Китай, но для этого понадобятся годы, годы и годы. Да и миллионы, миллионы и миллионы.
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