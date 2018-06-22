Найден простой способ похудеть

Исследователи обнаружили в теле мышей клетки, что управляют жировой прослойкой. Это открытие поможет контролировать вес и замедлит старение. Таково мнение ученых, опубликовавших материал в Nature.

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Эксперты из швейцарской Федеральной политехнической школы в Лозанне обнаружили клетки, что похоже на жировые клетки взрослых людей, однако у них были абсолютно иные функции.

Ученые назвали их — "адипорегуляторы". "Найденыши" контролируют то, как развивается жировая ткань. Также специалисты выяснили, что они выделяют разные наборы молекул, заставляющие стволовые клетки "мутировать" в бурый жир или адипоциты, а также замедлять их рост.

После этого открытия эксперты провели цикл экспериментов на грызунах. Оказалось, активация адипорегуляторов не дает жировым клеткам форматироваться. Следующим шагом стала проверка: есть ли аналогичные клетки в организме людей. Выяснилось, что есть, а значит их можно использовать в лечении диабета второго типа и в борьбе с ожирением.

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