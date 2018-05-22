Нехватка витамина D связана с ожирением

Существует взаимосвязь между жиром на животе и нехваткой витамина D. Таков итог ученых Лейденского университета, поделившихся открытием с коллегами на конгрессе Европейского сообщества эндокринологов.

В эксперименте приняли участие свыше 4 тысяч человек в возрасте 45-65 лет. Результаты исследований выявили закономерность: если у женщины есть жировые отложения на животе, то в ее организме низкое содержание витамина D. Мужчин взаимосвязь была иной: нехватка витамина "говорила" об ожирении печени.

Пояснить, что обуславливает эту корреляцию исследователи пока не в силах. Также они не могут ответить на вопрос: что порождает что — ожирение нехватку витамина, или нехватка ожирение. Однако даже в отсутствии этой информации, врачи советуют тем, кто страдает от избыточной массы тела, проверить свой уровень витамина D.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о научном открытии американских ученых. Они проследили взаимосвязь между малым количеством солнечных лучей и заболеванием раком легких. Исследователи из Калифорнийского университета узнали, что витамин D защищает от рака.