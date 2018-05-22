Пентагон: русские С-400 снесут авиацию США в первый день войны

В случае войны Россия "отнимет" воздух у Вашингтона. С таким заявлением выступила перед соратниками министр ВВС Хизер Уилсон. Ее речь свелась к тому, что США необходимы новые разработки, а для этого требуется 7 млрд долларов.

По словам Уилсон, разработки Москвы угрожают новейшим американским самолётам контроля и управления Northrop Grumman E-8 с радарной системой JSTARS. Ведь российские ракеты «земля - воздух» обладают большей дальность, это значит, что они уничтожат самолет врага в самом начале противостояния.

Слова политика прокомментировал Дэвид Бреннан из Newsweek, отметив, что на данный момент С-400 - самый эффективный зенитно-ракетный комплекс, с его помощью можно обезвредить ракеты и самолёты, находящиеся в 402 км и на высоте свыше 30 км.

В апреле 2018 года С-400 «обзавелся» и Пекин. Тогда у Америки выросло количество «продвинутых» противников. Стоит заметить, что Москва уже движется дальше: разрабатывает С-500, он сможет уничтожать цели на орбите Земли. Эта работа привела к волнениям в НАТО: Греция хочет усовершенствовать имеющиеся С-300, а Турция желает купить С-400, резюмирует журналист Newsweek.

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