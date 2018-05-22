Доступен всем: назван продукт, который защищает от инсульта

Употребление яиц уменьшает опасность сердечно-сосудистых заболеваний. К такому итогу пришли ученые-исследователи Пекинского университета. Они проследили рацион питания 416 213 человек за девять лет.

В начале исследования 13,1% участников сообщили, что каждый день едят яйца, а 9,1% заявили, что никогда не ели их или ели редко.

Результаты, которые ученые опубликовали в журнале "Heart", таковы: среди тех, кто вкушал ключевой продукт, уменьшился риск инсульта на 26%, риск смерти от инсульта на 28% и опасность сердечно-сосудистых заболеваний на 18%.

Исследователи отмечают, что выявлена взаимосвязь меж разумным потреблением яиц и более низкой частотой сердечных заболеваний. А значит, по их мнению, полученные данные должны повлиять на диетические рекомендации для взрослых людей.

Профессор Нита Фороуи из отдела эпидемиологии Совета медицинских исследований Кембриджского университета сказала, что главная идея этого исследования заключается в том, что разумное суточное потребление яиц может положительно влиять на здоровье.