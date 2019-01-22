Ученые наблюдают за распадающейся на части планетой

Астрономы наблюдают за планетой K2-22b. Она распадается на части прямо по ходу движения вокруг своей звезды.

Находится K2-22b на почтительном расстоянии от Солнечной системы. Так, до планеты Земля известному учеными небесному телу порядка 800 световых лет. Эту огромную каменистую планету размером со знакомый всем нам Нептун астрономы обнаружили несколько лет назад. И с тех самых пор K2-22b в буквальном смысле разваливается на куски.

Ученые отмечают, что само явление распада планеты при движении по орбите звезды им уже знакомо. Так, из четырех тысяч известных науке экзопланет как минимум три из них в данный момент разваливаются на куски. Однако, в чем кроются причины этого, исследователям космоса до сих пор достоверно неизвестно. В данный момент они со всем вниманием наблюдают за загадочным процессом, чтобы узнать о распаде планет как можно больше.

Отметим, что под экзопланетами в астрономии принято понимать те планеты, которые находятся вне Солнечной системы. Любопытно, что долгое время ученые не могли обнаружить каких-либо планет на значительном расстоянии от Земли. Дело в том, что окружающие их звезды слишком яркие и большие — они "загораживали" обзор исследователям космоса. Так, первую экзопланету ученым удалось обнаружить лишь в 1980-ых годах.

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