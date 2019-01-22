Ученые из Сибири намерены использовать чешую и рыбные кости для строительства баз на Марсе

Сотрудники Краснодарского научного центра РАН провели любопытный эксперимент. Так, ученые создали технологию переработки отходов, что поможет человечеству исполнить свою давнюю мечту — построить колонии на Луне и Марсе.

Для своего смелого эксперимента сибирские ученые использовали рыбные кости и чешую. Сначала они создали уникальную систему, что являлась прообразом лунной и марсианских баз. В этой системе из чешуи и рыбных костей им и удалось приготовить питательный раствор, который, возможно, уже в скором будущем пригодится колонизаторам Луны и Марса в качестве полезных удобрений.

Отмечается, что специалисты из Краснодарского научного центра РАН на этот раз использовали тушки карася. На этом ученые из Сибири не намерены останавливаться и в скором времени готовятся переработать другие типы отходов.

Человечество и в самом деле всерьез настроено освоить далекую и загадочную Красную планету. Так, Соединенные Штаты Америки намерены отправить туда первую экспедицию уже в 2030 году. Такой интерес науки к Марсу обусловлен тем, что на планете возможна настоящая жизнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Луне погибло первое земное растение. Китайские ученые отправила на естественный спутник Земли хлопковое семя, но оно, к сожалению, там не прижилось.

Фото: википедия

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