Военно-воздушные силы США могут остаться без нового стратегического бомбардировщика. На его создание не хватает денег.
В руководстве американских ВВС проблемы связывают с приостановкой работы федерального правительства. Военные полагают, что даже при наиболее благоприятном развитии событий программа по созданию нового стратегического бомбардировщика может если и не остановиться вовсе, то серьезно замедлиться.
Изначально планировалось, что первые бомбардировщики B-21 Raider достигнут начальной оперативной готовности к середине 2020-х годов. Но сейчас в экспертной среде все больше склоняются к мнению, что эти сроки, вероятнее всего, сдвинутся.
По словам замминистра ВВС США Мэтта Донована, проблемы с финансированием могут начаться уже в апреле 2018 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение портала Defense News.
Компания Northrop Grunman в 2015 году получила контракт на создание стратегического бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21. ВВС планирует закупить как минимум 100 самолетов.
Надо заметить, что проект создания нового бомбардировщика относится к приоритетным. Среди требований к нему — бомбардировщик должен успешно преодолевать существующие и перспективные системы ПВО при любых вероятных сценариях военных конфликтов, наносить удары по хорошо защищенным и подвижным целям, иметь возможность доразведки целей и оценки нанесенных им повреждений. Подробные характеристики не раскрываются. Известно, что B-21 будет сделан по схеме "летающего крыла" и получит системы для нанесения ядерных ударов. Самолет сможет выполнять полеты как с пилотом, так и без него.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению американских экспертов российская армия не сможет в больших количествах получать современные системы вооружений из-за их дороговизны.
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