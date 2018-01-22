Обнаружена программа, позволяющая властям следить за каждым

Неизвестные разработчики сдают правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами.

Речь идет о платформе Dark Caracal, сдаваемой в аренду правительствам разных стран для шпионажа и слежки за гражданами.

Об этом заявили в Фонде электронных рубежей (EFF), специалисты которого совместно с компанией Lookout, обнаружили шпионскую платформу.

На данный момент известно, что платформу использует Директорат общей безопасности Ливана - разведывательное агентство, которое уже вытянуло гигабайты информации из мобильных устройств на базе Android и ПК на базе Windows.

Отметим, ранее ту же инфраструктуру предположительно использовало правительство Казахстана в рамках своей "Операции "Манул", направленной, по данным EFF, против журналистов, политических активистов и членов их семей. Описание операции было представлено ещё в 2016 году на конференции Black Hat.

Как пишут мировые IT-эксперты, ссылаясь на публикацию The Intercept, "страшный сон Microsoft стал реальностью". По данным специалистов по компьютерной безопасности, "из лаборатории АНБ утекли вредоносные программы, используемые силовыми органами США (ФБР и АНБ) для получения несанкционированного доступа к компьютерам на базе Windows".

Авторы отмечают, что "уязвимостям нулевого дня" подвержены все недавние версии Windows: XP, Vista, 7, RT, 8, 8.1, 10.

"Утекшее ПО дает любому человеку с достаточными навыками использования компьютера возможность (цитата) "сеять хаос среди милионов пользователей Microsoft", - добавляет автор популярного телеграм-канала "Сайберсекьюрити и Ко" Александр Литреев.