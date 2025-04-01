Нашли на дне океана золотое яйцо — и до сих пор не поняли, что это

Загадочное открытие на дне океана: тайна, которой нет объяснения. Что бы вы почувствовали, увидев на глубине 3 километра под водой сияющий золотистый объект, похожий на яйцо из научной фантастики?
Именно такую находку сделали 30 августа 2023 года исследователи у берегов Аляски. С борта научного судна Okeanos Explorer, принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA), был спущен дистанционно управляемый подводный аппарат.
На глубине 3300 метров камера зафиксировала нечто странное: среди белых морских губок покоился гладкий, блестящий, слегка выпуклый предмет диаметром около 10 см.
Сначала ученые окрестили находку «желтой шляпой», но вскоре дали ей другое имя — «золотой шар» или «золотое яйцо». Оно притягивало взгляд мягким золотистым сиянием и имело большое круглое отверстие у основания. Объект оказался плотно прикреплен к каменистой поверхности.
С помощью роботизированной руки «яйцо» аккуратно извлекли со дна. Оно оказалось на ощупь мягким, с желеобразной текстурой и покрытым чем-то, напоминающим тонкую кожу. Были взяты образцы ткани для анализа ДНК, однако результаты пока остаются тайной.
Что скрывает океан в своих глубинах? И с чем на самом деле столкнулись ученые? Ответов нет — только догадки и предвкушение разгадки.
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