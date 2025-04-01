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Нашли на дне океана золотое яйцо — и до сих пор не поняли, что это

1:49
Наука

Загадочное открытие на дне океана: тайна, которой нет объяснения. Что бы вы почувствовали, увидев на глубине 3 километра под водой сияющий золотистый объект, похожий на яйцо из научной фантастики?

дно
Фото: https://commons.wikimedia.org by NOAA Photo Library: expl0511, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
дно

Необычная находка у берегов Аляски

Именно такую находку сделали 30 августа 2023 года исследователи у берегов Аляски. С борта научного судна Okeanos Explorer, принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA), был спущен дистанционно управляемый подводный аппарат.

На глубине 3300 метров камера зафиксировала нечто странное: среди белых морских губок покоился гладкий, блестящий, слегка выпуклый предмет диаметром около 10 см.

«Жёлтая шляпа» или «золотое яйцо»

Сначала ученые окрестили находку «желтой шляпой», но вскоре дали ей другое имя — «золотой шар» или «золотое яйцо». Оно притягивало взгляд мягким золотистым сиянием и имело большое круглое отверстие у основания. Объект оказался плотно прикреплен к каменистой поверхности.

Исследования продолжаются

С помощью роботизированной руки «яйцо» аккуратно извлекли со дна. Оно оказалось на ощупь мягким, с желеобразной текстурой и покрытым чем-то, напоминающим тонкую кожу. Были взяты образцы ткани для анализа ДНК, однако результаты пока остаются тайной.

Тайна остаётся нераскрытой

Что скрывает океан в своих глубинах? И с чем на самом деле столкнулись ученые? Ответов нет — только догадки и предвкушение разгадки.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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