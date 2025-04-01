Почему кактусы не хотят эволюционировать в лучшем для них климате

Кажется, что пустыни — идеальное место для новых видов кактусов. Жара, засуха, минимум конкуренции. Но ученые выяснили неожиданное: мексиканский климат — вовсе не катализатор эволюции кактусов. Напротив — он её замедляет.

Фото: commons.wikimedia.org by Ray Redstone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кактус

Кактусы: от гигантов до малышей

Семейство кактусовых поражает своим разнообразием. От гигантского сагуаро, достигающего 18 метров, до миниатюрной блоссфельдии высотой всего в пару сантиметров. Все они родом из Америк — Северной, Центральной и Южной. Однако абсолютный лидер по количеству видов — Мексика.

Новое исследование и неожиданные данные

Считалось, что разнообразие кактусов напрямую связано с суровостью климата: чем суше, тем интереснее. Но новое исследование, в котором использовался искусственный интеллект, дало неожиданные результаты.

Учёные проанализировали, как взаимодействуют различные природные факторы, и получили удивительную картину. Оказалось, что уровень появления новых видов в Мексике — один из самых низких. Да, климат там идеален для сохранения уже существующих растений, но для их эволюции он не так уж и хорош.

"Мы были удивлены. Мексика — центр разнообразия, но не центр видообразования", — комментируют исследователи.

Уязвимость за маской выносливости

Есть ещё один важный вывод. Несмотря на их "выносливую" репутацию, кактусы — одни из самых уязвимых растений на планете. Их природная среда обитания столь специфична, что любые изменения климата могут быть для них фатальными.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

