Проблемы на фермах: исчезает корм, без которого не выживут рептилии

Молчаливый убийца: ранее неизвестный вирус уничтожает ценный корм по всему миру. Зофобасы — личинки крупного жука Zophobas morio — давно стали незаменимым источником белка для кормления домашней птицы, рептилий и экзотических животных. Эти шустрые шестисантиметровые создания родом из Центральной и Южной Америки, где их разводят в промышленных масштабах.
Поставщики и владельцы бьют тревогу: исчезновение этих личинок обрушивает цепочки кормления и угрожает экосистемам в миниатюре. Загадка, казалось бы, не имела разгадки — до недавнего времени.
Исследователи из Ратгерского университета (США) наконец раскрыли источник бедствия. Как выяснилось, всему виной ранее неизвестный вирус из семейства парвовирусов, получивший название ZmBWV (Zophobas morio black wasting virus). Именно он оказался причиной чернеющей и разлагающейся плоти личинок, что и приводило к их массовой гибели.
Для обнаружения вируса ученые применили совершенно новый метод — без традиционного анализа ДНК. Жуков просто превратили в пюре в блендере, быстро заморозили жидким азотом и отправили под электронный микроскоп. Так удалось рассмотреть аминокислотные цепочки вирусных белков в трёхмерном виде.
Этот инновационный способ обещает революцию в диагностике: в будущем его планируют применять для быстрого выявления патогенов не только у насекомых, но и у людей, животных и растений.
И самое главное: на основе полученных данных была создана вакцина. Она уже прошла успешные испытания и способна защитить зофобасов от опасной болезни. Это может спасти не только фермы по всему миру, но и сотни тысяч домашних питомцев, зависящих от этого источника питания.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.