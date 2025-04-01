Проблемы на фермах: исчезает корм, без которого не выживут рептилии

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Молчаливый убийца: ранее неизвестный вирус уничтожает ценный корм по всему миру. Зофобасы — личинки крупного жука Zophobas morio — давно стали незаменимым источником белка для кормления домашней птицы, рептилий и экзотических животных. Эти шустрые шестисантиметровые создания родом из Центральной и Южной Америки, где их разводят в промышленных масштабах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вольер с курами на ферме

Массовая гибель и тревога владельцев

Поставщики и владельцы бьют тревогу: исчезновение этих личинок обрушивает цепочки кормления и угрожает экосистемам в миниатюре. Загадка, казалось бы, не имела разгадки — до недавнего времени.

Причина найдена: вирус ZmBWV

Исследователи из Ратгерского университета (США) наконец раскрыли источник бедствия. Как выяснилось, всему виной ранее неизвестный вирус из семейства парвовирусов, получивший название ZmBWV (Zophobas morio black wasting virus). Именно он оказался причиной чернеющей и разлагающейся плоти личинок, что и приводило к их массовой гибели.

Революционный метод диагностики

Для обнаружения вируса ученые применили совершенно новый метод — без традиционного анализа ДНК. Жуков просто превратили в пюре в блендере, быстро заморозили жидким азотом и отправили под электронный микроскоп. Так удалось рассмотреть аминокислотные цепочки вирусных белков в трёхмерном виде.

Шанс на спасение: создана вакцина

Этот инновационный способ обещает революцию в диагностике: в будущем его планируют применять для быстрого выявления патогенов не только у насекомых, но и у людей, животных и растений.

И самое главное: на основе полученных данных была создана вакцина. Она уже прошла успешные испытания и способна защитить зофобасов от опасной болезни. Это может спасти не только фермы по всему миру, но и сотни тысяч домашних питомцев, зависящих от этого источника питания.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

