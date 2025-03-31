Новый вид рыбы удивил учёных: что 16 млн лет назад ели морские обитатели

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеонтологи сделали сенсационное открытие, обнаружив новый вид рыбы в Австралии, сохранившейся в настолько хорошем состоянии, что они смогли определить, чем она питалась 16 миллионов лет назад, в эпоху миоцена.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория палеонтолога

Новый вид, названный Ferruaspis brocksi, был найден на равнине Макгратс в центральной части Нового Южного Уэльса. Исследование, опубликованное 17 марта в журнале палеонтологии позвоночных, описывает множество окаменелостей рыбы, которые были погружены в гетит — минерал, богатый железом, который обеспечил её необычайное сохранение.

Доктор Майкл Фрезе, соавтор исследования, отметил, что детальная сохранность окаменелостей поражает, так как это позволяет изучать не только структурные особенности вида, но и его цвет. Исследователи также нашли первые свидетельства существования осетрообразных в Австралии, что дает новую информацию о древних экосистемах региона.

Анализ содержимого желудка F. brocksi, проведенный с помощью мощных микроскопов, показал, что рыба питалась личинками мошек, крыльями насекомых и мелкими двустворчатыми моллюсками. Это открытие дает представление о пищевой сети того времени. Один из экземпляров рыбы имел прикрепленную пресноводную мидию, что является редким случаем и может указывать на связь между ископаемым участком и близлежащим водным путем.

Содержимое желудка также помогло определить время, когда F. brocksi могла охотиться, так как личинки мошек, как правило, прячутся от хищных рыб в течение дня. Удивительным является также наличие меланофоров, или пигментных клеток, которые дают представление об окраске рыбы. Окаменелости показали, что F. brocksi имела стройное тело, признаки контрзатенения и две полосы вдоль всего тела, пишет CNN.

Уточнения

Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Известны в ископаемом виде.

