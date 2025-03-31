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Сверхпроводники: как Сингапур задаёт новые тренды в исследованиях

1:41
Наука

Профессор Ариандо и доктор Стивен Лин Эр Чоу из Национального университета Сингапура (NUS)  разработали новый сверхпроводящий оксид без меди, который демонстрирует сверхпроводимость при температуре около 40 К (примерно минус 233 °C) при обычном атмосферном давлении.

сверхпроводник
Фото: https://www.flickr.com/photos/departmentofenergy/16334175965/ by U.S. Department of Energy from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сверхпроводник

Это открытие укрепляет позицию NUS и Сингапура как лидеров в области исследований высокотемпературной сверхпроводимости.

После почти четырех десятилетий исследований, начиная с открытия оксидов меди, команда исследователей обнаружила новый оксид, который расширяет горизонты понимания сверхпроводимости.

Сверхпроводники имеют уникальное свойство нулевого сопротивления, что означает отсутствие потерь энергии, что делает их идеальными для современных электронных приложений, особенно в условиях растущих потребностей в энергии.

Команда, включая профессора Ариандо, доктора Чоу и аспиранта Чжаояна Ло, использовала свои знания о межслоевых взаимодействиях в слоистых материалах, чтобы предсказать и синтезировать новый сверхпроводящий материал — оксид никеля (Sm-Eu-Ca)NiO₂. Этот материал показал нулевое электрическое сопротивление, подтверждающее его сверхпроводящие свойства при температурах выше 30 К.

Доктор Чоу отметил, что их открытие указывает на возможность высокотемпературной сверхпроводимости у других элементов периодической таблицы, что открывает новые горизонты в исследованиях и разработках сверхпроводящих материалов, пишет scitechdaily.

Уточнения

Сверхпроводник — материал, электрическое сопротивление которого при понижении температуры до некоторой величины Tc становится равным нулю (сверхпроводимость). При этом говорят, что материал приобретает «сверхпроводящие свойства» или переходит в «сверхпроводящее состояние».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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