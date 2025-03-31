Секретный ингредиент древних океанов: учёные воссоздали рецепт зарождения органики

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Возраст Земли составляет около 4,5 миллиарда лет, а самые древние ископаемые свидетельства жизни — строматолиты, которые появились примерно 3,5 миллиарда лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Капля воды

Некоторые ученые предполагают, что жизнь могла возникнуть еще раньше, из накопленных органических молекул в примитивных водоемах, известных как первичный "бульон."

Исследователи давно полагают, что молния могла вызвать химические реакции в океанах древней Земли, производя органические молекулы. Новое исследование, опубликованное 14 марта в журнале Science Advances, предлагает, что микросвечение, возникающее между заряженными каплями водяного тумана, могло быть достаточно мощным для выработки аминокислот из неорганических материалов. Аминокислоты, являясь строительными блоками белков, являются ключевыми для зарождения жизни.

Доктор Эми Дж. Уильямс, астробиолог и геобиолог, отметила, что для образования аминокислот необходимы атомы азота, которые можно получить только при разрыве молекулярных связей, что требует значительной энергии. Молния или микромолния обладают необходимой энергией для этого.

Исследователи воссоздали условия, при которых могли образоваться первые органические молекулы, опираясь на эксперименты 1953 года, проведенные Стэнли Миллером и Гарольдом Юри. Они создали газовую смесь, имитирующую атмосферу древней Земли, и с помощью электричества произвели аминокислоты.

Новое исследование сосредоточилось на электрической активности в меньших масштабах, изучая обмен электричеством между заряженными каплями воды размером от 1 до 20 микрон, передает CNN.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.



