Проблемы повседневности в прошлом: как телепортация квантового света изменит будущее интернета

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ранее невозможное достижение, телепортация квантового состояния света через оптоволоконный кабель длиной более 30 километров в условиях интенсивного интернет-трафика, стало реальностью благодаря усилиям исследователей в США.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

Этот впечатляющий прорыв, хотя и не предназначенный для решения повседневных проблем, таких как утренние пробки или скорость загрузки видео, открывает путь к созданию вычислительных сетей следующего поколения. Использование существующей оптоволоконной инфраструктуры для телепортации квантовых состояний представляет собой значительный прогресс в развитии квантовой связи, улучшении шифрования и разработке новых методов измерений.

"Наша работа открывает новые перспективы для совместного использования оптоволоконной инфраструктуры классической и квантовой связи, предоставляя инструменты для будущего развития интернет-технологий", — подчеркивает инженер-компьютерщик Прем Кумар, возглавивший этот проект.

Этот шаг не только подтверждает возможность квантовой телепортации, но и демонстрирует потенциал для создания более безопасных и эффективных сетей, способных преодолевать географические и технические ограничения современных коммуникаций, передает sciencealert.

Уточнения

Коммуника́ция (от лат. communicatio — сообщение, передача; от лат. communico — делаю общим): инженерные коммуникации — комплекс систем, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей.

