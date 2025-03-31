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Прорыв в лечении ожирения: новый пептид BRP обещает легкое снижение веса и отсутствие побочных эффектов!

Наука

Лишний вес, постоянный голод и побочные эффекты от популярных препаратов — всё это может уйти в прошлое. Учёные из Стэнфордского университета нашли пептид, который снижает аппетит и помогает худеть, но при этом не вызывает типичных побочных реакций. Это может стать настоящим прорывом в лечении ожирения.

Диета
Фото: https://www.freepik.com
Диета

Открытие получило название BRP — это пептид, который имитирует эффекты семаглутида (активного вещества в препаратах вроде Ozempic), но при этом действует по другому пути. Он воздействует не на весь организм, а точечно — активирует определённые нейроны в гипоталамусе, отвечающие за чувство голода.

Ключевое отличие: BRP не влияет на кишечник, поджелудочную железу и другие органы, с которыми обычно возникают проблемы при приёме аналогичных препаратов. Это делает его потенциально более безопасным.

Удивительно, но в разработке участвовал искусственный интеллект. Алгоритм под названием Peptide Predictor проанализировал более 20 000 генов, чтобы найти перспективные прогормоны. В итоге были выбраны 373 молекулы, из которых 2 683 пептида протестировали в лаборатории.

Среди всех именно BRP продемонстрировал лучшую эффективность — не только снижал аппетит, но и помогал контролировать уровень глюкозы и инсулина.

Эксперименты на мышах и свиньях дали обнадёживающие результаты:

Животные ели меньше и теряли в весе;
Показатели глюкозы и инсулина улучшились;
Не выявлено изменений в поведении или тревожных симптомов;
Пептид не вызвал привыкания или эмоциональных побочных эффектов.
Следующим шагом учёных станет поиск рецепторов, с которыми взаимодействует BRP, и разработка схемы дозирования, подходящей для людей.

Над проектом работала большая межуниверситетская команда из Стэнфорда, Калифорнийского университета в Беркли, Университета Миннесоты и Университета Британской Колумбии. Исследование финансировалось Национальными институтами здравоохранения США, а также рядом научных организаций.

Svensson и Coassolo, два ведущих исследователя, являются соавторами патентов на BRP и сооснователями биотехнологического стартапа Merrifield Therapeutics, который займётся развитием препарата.

Если клинические испытания подтвердят безопасность и эффективность BRP у людей, это может означать новую эру в терапии ожирения — без тяжёлых побочных эффектов, строгих ограничений и инъекций, связанных с текущими препаратами.

Простыми словами: учёные нащупали путь к комфортному снижению веса, который не ломает систему, а мягко корректирует её изнутри.

Вывод: современная наука, искусственный интеллект и междисциплинарные команды учёных работают над тем, чтобы голод перестал быть врагом, а путь к здоровому телу — испытанием. Возможно, совсем скоро пептид BRP станет частью этой реальности.

Уточнения

Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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