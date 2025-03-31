Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Облысение — одна из тех тем, о которых не всегда принято говорить, но которая волнует миллионы. И неважно, кто вы — мужчина, женщина, молодой человек или зрелый профессионал — потеря волос может серьёзно повлиять на самооценку, образ жизни и даже настроение.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лысеющий мужчина

Медицинские и косметические решения долгое время давали только частичный эффект. Шампуни, таблетки, процедуры, пересадки — это всё либо временно, либо дорого, либо просто не работает. Но теперь в научном мире появилась новая надежда. Надежда с коротким названием: PP405.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) открыли молекулу PP405, которая способна "будить" спящие фолликулы. То есть — запускать рост настоящих, плотных волос, а не того самого "персикового пушка", на который многие надеялись годами.

Секрет — в механизме действия. Молекула связывается с определённым белком в стволовых клетках, который обычно тормозит их активность. Блокируя этот белок, она позволяет клетке снова начать производить волосы. Это как будто нажать кнопку "вкл." в том, что давно казалось выключенным навсегда.

Интересно, что человечество борется с облысением не первое тысячелетие. Древние египтяне готовили смеси из жира гиппопотама и крокодила (не повторяйте дома), а коренные американцы наносили сок юкки на кожу головы. Но по-настоящему эффективного решения до недавнего времени не существовало.

В 2023 году начались первые испытания PP405 на людях. Добровольцы наносили средство на кожу головы перед сном, и результаты оказались многообещающими. Учёные уверены, что новый подход работает: фолликулы не просто оживают, они дают настоящие волосы, а не временный визуальный эффект.

Ключевые фигуры исследования — Уильям Лоури, Хизер Кристофк и Майкл Юнг - полны оптимизма. Лоури даже признался, что осознаёт личную актуальность темы: "Я знаю, что облысение может затронуть и меня".

Для масштабирования разработки была создана компания Pelage Pharmaceuticals, которая уже привлекла 16,4 миллиона долларов инвестиций. Цель — завершить клинические испытания, получить необходимые разрешения и, наконец, вывести продукт на рынок.

Планируется привлечение большего числа участников в расширенной фазе исследований. Если всё пойдёт по плану, в ближайшие годы мы можем увидеть действительно рабочее средство от облысения — без операций, гормонов и чудо-мазей.

Облысение перестаёт быть неизбежным. Вместо компромиссов на рынке может появиться решение, которое действительно запускает рост волос. Без волшебства. Только наука. И, возможно, ночной крем, который однажды изменит миллионы жизней.

Уточнения

Ю́кка (лат. Yúcca) — род древовидных вечнозелёных растений подсемейства Агавовые (Agavoideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae). Ранее этот род включали в подсемейство Dracaenoideae семейства Лилейные (Liliaceae) либо в семейство Агавовые (Agavaceae).

