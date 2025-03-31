Невозможно поверить, но это правда: планета родилась прямо перед нами

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

2M0437b — это одна из самых молодых экзопланет, которые когда-либо были обнаружены. Она вращается вокруг красного карлика, который находится в облаке Тельца, и представляет собой уникальную возможность для ученых изучить, как формируются и развиваются планеты.

Фото: Веб-сайт НАСА Блуждающая планета

Это открытие помогает нам глубже понять процессы, происходящие в ранней стадии формирования планетных систем.

Три года, чтобы получить подтверждение

Хотя планету обнаружили еще в 2018 году, подтверждение ее природы заняло целых три года. Причина этого в том, что ее орбита очень медленная, а расстояние от звезды — примерно в 100 раз больше, чем расстояние Земли от Солнца.

Ожидание подтверждения было связано с необходимостью долгих наблюдений за тем, как планета движется вместе с родительской звездой.

Первая фотография экзопланеты 2M0437b

Особенность этого открытия заключается в том, что 2M0437b, благодаря своему расположению относительно Земли и своей звезды, была снята на прямом изображении.

Ученые использовали телескопы, расположенные на Мауна-Кеа в Гавайях, чтобы зафиксировать планету и исследовать ее состав, что может дать ключ к разгадке процессов образования экзопланет и их звездных систем.

Вся эта работа, начиная с открытий и заканчивая анализом, обещает не только расширить наши знания о планетах, но и ответить на вопросы, связанные с их формированием и развитием.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

