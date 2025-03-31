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Глазами зверей: что скрывают зрачки и как они помогают выживать в дикой природе

2:37
Наука

Зрачки животных — это не просто декоративный элемент их внешности. Их форма напрямую связана с экологической ролью и повседневными задачами. Как выяснилось, зрачки разных форм помогают животным выживать в их среде обитания. Почему у коз прямоугольные, у крокодилов вертикальные, а у нас круглые?

Кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Зема зззз, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка

Горизонтальные зрачки: кто они такие

У коз, овец и лошадей зрачки горизонтальные. Почему? Эти животные — жертвы хищников, и горизонтальные зрачки дают им преимущество в виде широкого поля зрения. Они могут мониторить окружающую территорию, не двигая головой, что помогает им вовремя заметить приближающегося врага.

К тому же, такая форма зрачков снижает размытость горизонтальных контуров, что особенно важно для перемещения по неровной местности, например, на пастбище.

Вертикальные зрачки: для кого

Крокодилы, кошки, лисы — все эти хищники имеют вертикальные зрачки. Это эволюционное преимущество помогает им точно оценить расстояние до своей добычи, особенно в условиях недостаточного освещения. Вертикальные зрачки оптимизируют зрение в вертикальных плоскостях, что необходимо для прицеливания и нападения на добычу.

Такие зрачки могут сильно сужаться или расширяться, регулируя количество света, поступающего в глаз, и давая этим животным уникальную способность адаптироваться к разным условиям освещенности.

Круглые зрачки: оптимальный вариант для нас

Круглые зрачки, как у людей, — это стандартная форма для животных, активных в дневное время. Они обеспечивают универсальное зрение, которое подходит для самых разных визуальных задач, от охоты до ориентирования в условиях яркого солнечного света.

Круглые зрачки не так эффективны для резкого контроля освещенности, как вертикальные или горизонтальные, но зато дают четкое изображение в условиях обычного света.

Влияние формы зрачков на эволюцию

Форма зрачков является результатом естественного отбора, и в зависимости от экологической ниши животного, ее функции могут варьироваться. Эти адаптации позволили животным выживать и преуспевать в самых различных условиях.

Уникальные особенности, такие как форма зрачков, являются примером того, как разнообразие природы помогает каждой группе животных процветать в своей среде.

Уточнения

Зрачо́к (устар. зени́ца, лат. pupilla) — отверстие в радужной оболочке глаза позвоночных (обычно круглое или щелевидное), через которое в глаз проникают световые лучи.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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