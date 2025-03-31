Загадка темной энергии: что Вселенная пытается нам сказать через ускоренное расширение

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Темная энергия — это одна из самых больших загадок современной науки. Она составляют около 70% всей энергии во Вселенной и играет ключевую роль в ее ускоренном расширении. Но что это за сила, и как она изменяет наш взгляд на Вселенную?

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Туманность NGC6165

В 1998 году ученые сделали неожиданный вывод: расширение Вселенной не замедляется, как ожидалось, а наоборот, ускоряется. Этот феномен был назван темной энергией. Но вот вопрос: откуда она берется и как на самом деле действует?

Удивительные открытия

Профессор Офер Лахав из Лондонского университетского колледжа утверждает, что человечество стоит на пороге новых открытий в астрономии. Он отмечает, что нынешние наблюдения могут поставить под сомнение теории Альберта Эйнштейна, который, как казалось, все объяснил.

"Это драматический момент. Мы, вероятно, являемся свидетелями смены парадигмы в понимании Вселенной", — говорит ученый.

Темная энергия, как и темная материя, является невидимой, она не взаимодействует с обычной материей через электромагнитное излучение, но ее влияние чувствуется через гравитацию. Так, ученые не могут контролировать темную материю напрямую, но ее существование подтверждается экспериментами.

Темная энергия меняет все

Не менее интересным является то, что исследователи с помощью телескопа DESI, который сканирует галактики на высокой скорости, заметили изменения в влиянии темной энергии. В 2024 году данные показали "отклонения", которые усиливаются с течением времени, и ученые уверены, что это не просто ошибка.

"Мы теперь намного увереннее в своих результатах. Это не случайность", — подтверждает профессор Сешадри Надатур из Портсмутского университета.

На пути к новым открытиям

Точные данные о темной энергии могут дать новые инструменты, такие как телескопы, работающие в рамках программы DESI. В течение следующих двух лет эти телескопы исследуют еще 50 миллионов галактик, чтобы подтвердить стабильность и воспроизводимость полученных результатов.

Профессор Лахав уверен, что если нынешние данные окажутся верными, это откроет путь к новой теории.

"Это требует разработки совершенно новой теории, что само по себе является захватывающим", — говорит ученый.

Что нас ждет

Темная энергия продолжает оставаться одной из самых больших загадок. Она не только влияет на расширение Вселенной, но и дает возможность задать важные вопросы о том, как работает наш мир. Как объяснить этот феномен, который остается за пределами привычных научных теорий?

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε «ойкумена», «обитаемое, освоенное людьми пространство» — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

