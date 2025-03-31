Пропавший 110 лет назад: в Северном море найден корабль с трагической судьбой

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В Северном море у берегов Шотландии спустя 110 лет обнаружен британский военный корабль HMS Hawke, потопленный в самом начале Первой мировой войны. Его гибель стала одним из трагических эпизодов конфликта, и только сейчас исследователи смогли точно определить место его крушения.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Viv Hamilton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Severance-equalised

Торпеда и мгновенное крушение

Осенью 1914 года немецкая подводная лодка выпустила торпеду, которая достигла цели — 118-метровый крейсер быстро ушёл под воду вместе с 524 членами экипажа. Лишь около 70 человек смогли спастись на шлюпках. Судьба остальных стала частью печальной военной истории.

Миссия, прерванная навсегда

"Хоук" выполнял важную задачу — входил в группу кораблей, созданную для морской блокады Германии. Эта стратегия была призвана не позволить Императорскому флоту выйти в открытое море. Однако новейшие в то время немецкие подлодки смогли преодолеть оборону, нанося чувствительные удары по военным и гражданским судам союзников.

Как удалось найти место гибели

Точные координаты затонувшего корабля удалось установить благодаря анализу исторических документов, в том числе — записям из журнала немецкой подводной лодки. Он покоится на глубине около 110 метров, в 112 километрах от побережья Фрейзербурга.

Сюрприз для британцев

Британцы не подозревали, что субмарины врага уже тогда были способны преодолевать такие расстояния — оснащённые дизельными двигателями, они проникали далеко на север. К концу войны немецкие лодки могли достигать даже берегов США благодаря заправке в Атлантике.

Последствия и переоценка угрозы

Трагедия HMS Hawke вызвала сильный резонанс в британском обществе и стала сигналом для пересмотра морской стратегии. Угроза с глубины больше не казалась теоретической — она стала реальностью.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

