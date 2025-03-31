Потрясение с прибылью: как землетрясения рождают гигантские самородки

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Ученые долго пытались понять: почему огромные самородки золота образуются именно в кварцевых жилах, да еще и при крайне низкой концентрации золота в окружающей среде? Стандартное объяснение гласит — оно выпадает из насыщенной минералами горячей воды, когда та остывает в трещинах земной коры.

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Новая гипототеза

Команда геологов из Университета Монэш предложила новую гипотезу. Они считают, что ключ — в пьезоэлектрическом эффекте. Кристаллы кварца при деформации (например, во время землетрясений) вырабатывают электрический заряд.

Как это связано с золотом

"Эта теория объясняет, почему гигантские самородки формируются даже при мизерном содержании золота в растворе", — говорит Крис Войси, ведущий автор работы.

Каждое землетрясение активирует электрически заряженные кристаллы кварца. Эти кристаллы начинают притягивать наночастицы золота из жидкости, окружающей трещину. Частицы оседают на уже существующих "зародышах", и слой за слоем формируют массивные самородки.

Как проверили гипотезу

Чтобы проверить гипотезу, ученые смоделировали землетрясение в лаборатории: кристаллы кварца погрузили в жидкость, насыщенную золотом, и подвергли деформации. Результат — золото действительно оседало, подтверждая пьезоэлектрическую природу процесса.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

