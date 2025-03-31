Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды

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Египетские пирамиды: тайна, скрытая в воде? Они стоят уже тысячи лет, величественные и непостижимые. Как древние египтяне смогли возвести такие гигантские сооружения без современной техники? Ответ может скрываться в воде.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Долгое время считалось, что пирамиды строили с помощью примитивных приспособлений: деревенских рамп, канатов и человеческой силы. Но новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, ставит под сомнение эту теорию.

Пирамиду могли построить… как вулкан

Исследователь Ксавье Ландро предложил смелую гипотезу: блоки поднимались не вручную, а с помощью гидравлического лифта. В пирамиде Джосера, самой древней из известных, обнаружены два вертикальных колодца, которые, как считают учёные, могли использовать давление воды для подъема каменных глыб.

"Мы назвали этот метод "строительством по принципу вулкана”, — объясняет Ландро. — Вода поднимала блоки снизу вверх, словно выталкивая их наружу".

Уникальная система фильтрации и древняя дамба

Неподалёку от пирамиды археологи нашли странное сооружение — Гиср эль-Мудир. Ранее о нём почти не упоминали, но сейчас появляется версия: это могла быть дамба, контролирующая уровень воды и фильтрующая осадок. Под землёй также обнаружены отсеки, где могли скапливаться отложения — они позволяли регулировать поток.

Были ли другие пирамиды построены так же

Учёные пока не уверены. Чтобы подтвердить гипотезу, нужно понять, было ли в регионе достаточно воды 4500 лет назад. Но если догадка верна — это изменит представление о древнеегипетских технологиях навсегда.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

