Не рабы и не рампы: как на самом деле возводили египетские пирамиды

Египетские пирамиды: тайна, скрытая в воде? Они стоят уже тысячи лет, величественные и непостижимые. Как древние египтяне смогли возвести такие гигантские сооружения без современной техники? Ответ может скрываться в воде.
Долгое время считалось, что пирамиды строили с помощью примитивных приспособлений: деревенских рамп, канатов и человеческой силы. Но новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, ставит под сомнение эту теорию.
Исследователь Ксавье Ландро предложил смелую гипотезу: блоки поднимались не вручную, а с помощью гидравлического лифта. В пирамиде Джосера, самой древней из известных, обнаружены два вертикальных колодца, которые, как считают учёные, могли использовать давление воды для подъема каменных глыб.
"Мы назвали этот метод "строительством по принципу вулкана”, — объясняет Ландро. — Вода поднимала блоки снизу вверх, словно выталкивая их наружу".
Неподалёку от пирамиды археологи нашли странное сооружение — Гиср эль-Мудир. Ранее о нём почти не упоминали, но сейчас появляется версия: это могла быть дамба, контролирующая уровень воды и фильтрующая осадок. Под землёй также обнаружены отсеки, где могли скапливаться отложения — они позволяли регулировать поток.
Учёные пока не уверены. Чтобы подтвердить гипотезу, нужно понять, было ли в регионе достаточно воды 4500 лет назад. Но если догадка верна — это изменит представление о древнеегипетских технологиях навсегда.
Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.
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