Айсберг открыл вход в другой мир: что скрывала толща антарктического льда

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В январе в Антарктиде от ледяной платформы Джордж VI откололся гигантский айсберг размером с Чикаго. Это событие подарило учёным уникальный шанс заглянуть в мир, скрытый подо льдом на протяжении веков.

Фото: flickr.com by Drew Avery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Айсберг

Неожиданный поворот экспедиции

Научное судно R/V Falkor (too) как раз находилось поблизости. Исследователи, заметив свежий разлом на спутниковом снимке, изменили маршрут и направились к освободившейся территории. Там их ждал сюрприз: на площади в 540 км² открылось морское дно, ранее укрытое 150-метровым покровом льда.

Подо льдом — жизнь

Учёные ожидали найти следы жизни, но никак не рассчитывали на такую насыщенность: гигантские морские пауки, кораллы, медузы, анемоны, ледяные рыбы, леса из губок.

"Она была полна красок, просто захватывающе!" — говорит геофизик Саша Монтелли.

Как всё это выжило без света

Питательные вещества в глубины океана обычно поступают с поверхности — но здесь её перекрывал лёд. Как объяснить такое разнообразие? Исследователи полагают, что роль играли подводные течения — своеобразные реки из талой воды, просачивающиеся под платформу. Именно они могли приносить питание в этот изолированный мир.

Долгожители из глубин

Чтобы оценить возраст экосистемы, учёные изучили губок — они растут всего по 2 см в год. Размеры некоторых экземпляров свидетельствуют о том, что они обитали здесь десятилетиями, а может, и столетиями.

Новая глава в изучении Антарктики

"Мы получили редкий шанс заглянуть в недра антарктической жизни подо льдом", — подводит итог исследователь Джон Копли.

Экологи, океанографы и геофизики теперь стоят перед целым списком вопросов. Что произойдёт с этой системой теперь, когда исчез её лёд? Были ли найденные существа уже известны науке? Как изменилась циркуляция воды в регионе?

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, "ледяная гора") — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.

