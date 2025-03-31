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Было ли яйцо до курицы? Наука нашла ответ, который вас удивит

2:36
Наука

Что появилось раньше — курица или яйцо? Кажется, у науки наконец есть однозначный ответ. Этот вопрос веками ставил в тупик умы — и философов, и простых любознательных людей. Но теперь у науки есть чёткий и убедительный ответ: первым было яйцо.

Яйца
Фото: commons.wikipedia.org by 16:9clue
Яйца

Всё началось задолго до кур

Звучит как парадокс, но всё объясняется логикой эволюции. Учёные из разных областей — от генетики до палеонтологии — пришли к единому выводу: задолго до появления кур в природе существовали существа, которые уже откладывали яйца.

Динозавры и другие древние "яйценосцы"

Например, динозавры, в том числе тероподы — предки современных птиц, несли яйца с твёрдой скорлупой миллионы лет назад. А до них это делали и древние морские животные. Это доказывают найденные окаменелости, сохранившие формы и структуру древних яиц.

Как появилась первая курица

Эволюционисты уточняют: куры — это результат многовекового естественного отбора и селекции. Они произошли от рептилий, которые постепенно обрели черты птиц. И вот однажды из яйца, отложенного "почти-курицей", вылупилась настоящая курица.

Главную роль сыграла мутация

Важную роль в этой трансформации сыграла мутация, возникшая в эмбрионе внутри яйца. По сути, яйцо выступило сосудом, в котором зародилась новая генетическая комбинация, приведшая к появлению первого настоящего цыплёнка.

От джунглевых птиц к домашней курице

Генетики подтвердили, что современные куры произошли от диких джунглевых птиц. Всё началось с птицы, которая была почти как курица, но не совсем. Именно она отложила яйцо, из которого и вылупилась первая "официальная" курица.

Важный белок — ключ к тайне

Дополнительные подтверждения пришли из области эмбриологии. Исследователи обнаружили, что для формирования скорлупы яиц необходим особый белок — овокледидин-17. И вырабатывается он в организме птицы, а не в самом яйце.

Яйца существовали до животных

Интересный факт: недавно учёные из Университета Женевы изучили одноклеточный организм Chromosphaera perkinsii. Он способен образовывать яйцеподобные структуры и жил задолго до появления животных. Это значит, что механизмы яйцеобразования зародились задолго до появления кур.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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