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Нептун удивил всех: зафиксировано явление, которое искали десятилетиями

2:10
Наука

Невероятное открытие на краю Солнечной системы: астрономы наконец увидели то, во что верили 36 лет: на Нептуне может существовать сияние, подобное земному северному. И вот теперь эта гипотеза подтвердилась — не просто словами, а реальным снимком.

Нептун
Фото: Freepik by kjpargeter
Нептун

Благодаря чувствительным инфракрасным датчикам телескопа James Webb, впервые удалось не только зафиксировать полярное сияние на Нептуне, но и сделать важное открытие: верхние слои атмосферы планеты стали значительно холоднее — почти в два раза по сравнению с 1989 годом, когда туда заглядывал Voyager-2.

Почему это важно

Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы сталкиваются с магнитосферой планеты. Подобные явления уже известны на Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране, Меркурии и даже на кометах. Учёные давно подозревали, что и на Нептуне должно происходить нечто похожее — но увидеть это не удавалось.

Теперь же — впервые — мы не просто верим, а видим.

"Мы были уверены, что полярное сияние есть — Нептун обладает всеми условиями для этого", — говорит Хенрик Мелин, исследователь из Университета Нортумбрии.

Что увидел телескоп

James Webb не только зафиксировал само свечение, но и измерил распределение особого иона — триидродиген-катиона (или H₃⁺), который всегда ассоциируется с полярными сияниями на газовых гигантах.

Его расположение совпадает с местами свечения — правда, в отличие от Земли, на Нептуне сияние может появляться не у полюсов. Всё дело в том, что его магнитное поле сильно искажено и наклонено на 47 градусов относительно оси вращения.

Интересно, что снижение температуры могло ослабить сияние, из-за чего его было трудно заметить раньше. Тем не менее, в 2026 году планируется целый месяц наблюдений — учёные надеются получить ещё больше удивительных данных об этой далёкой планете.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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