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Загадка Марианской впадины: как одна генетическая мутация помогает рыбам выживать на глубине 6000 метров

1:58
Наука

Глубоководные рыбы — настоящие мастера адаптации. Эти уникальные существа выживают в самых экстремальных условиях планеты, включая высокое давление, низкие температуры и абсолютную темноту. Но недавнее исследование раскрыло ещё одну удивительную деталь их эволюции.

дно океана
Фото: https://commons.wikimedia.org by National Marine Sanctuaries, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
дно океана

Глубоководные рыбы: эволюция и неожиданные открытия

Учёные обнаружили, что виды рыб, обитающие в разных частях мира, независимо развили одну и ту же генетическую мутацию, которая помогает им выживать в этих условиях.

Мутация в гене Rtf1, ответственном за кодирование ДНК, возникала несколько раз у различных видов рыб, хотя они эволюционировали в разные исторические эпохи.

Исследователи изучили 11 видов рыб, включая улиток и угрей, обитающих в самых глубоких частях океана, таких как Марианская впадина в Тихом океане.

Эти виды адаптировались к жизни на глубине 6000 метров и ниже. Мутировавший ген встречается у всех рыб, которые обитают на глубине свыше 3000 метров, что подтверждает значимость этой мутации для выживания в глубоководных условиях.

Учёные нашли загрязнение глубоководных экосистем антропогенными веществами

В Марианской впадине были обнаружены высокие концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) и других химических загрязнителей, таких как ПБДЭ, использовавшиеся в прошлом в электрооборудовании и товарах массового потребления.

Это свидетельствует о том, что человеческая деятельность оказывает влияние даже на самые удалённые уголки нашей планеты.

Это открытие ещё раз подчеркивает важность охраны окружающей среды, а также показывает, как глубоко мы можем затронуть экосистемы, которые кажутся совершенно изолированными от человеческой активности.

Уточнения

Мариа́нский жёлоб (Мариа́нская впа́дина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Назван по находящимся рядом Марианским островам. Впадина имеет форму полумесяца и имеет длину около 2540 км, среднюю ширину 69 км и глубину до 11 км. Самая глубокая точка Марианской впадины — Бездна Челленджера.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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