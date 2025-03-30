Археологи раскрыли загадку массового жертвоприношения в бронзовом веке

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Пять тысячелетий назад в древней Месопотамии создавали сложные гробницы, наполненные артефактами и человеческими жертвоприношениями. Недавнее исследование обнаруженных там останков поставило перед археологами новую загадку: почему в этих захоронениях оказались подростки, не связанные друг с другом?

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

Загадочное захоронение

На археологическом участке Башюр-Хёюк (Турция), датируемом 3100-2800 годами до н. э., учёные нашли каменные гробницы с богатым убранством.

В одной из них были погребены двое 12-летних детей, а рядом с их гробницей — восемь человек, убитых жестоким способом.

Ранее считалось, что такие ритуалы связаны с царскими похоронами: мол, молодых членов знати хоронили вместе со слугами. Однако новое исследование ставит под сомнение эту гипотезу.

Подростки, но не родственники

Анализ ДНК девяти скелетов из Башюр-Хёюка показал, что эти люди не были родственниками. Более того, большинство из них были девушками.

"Таким образом, мы имеем дело с подростками, которых собрали или которые добровольно собрались из биологически не связанных между собой групп, чтобы провести очень экстремальную форму ритуала", — отметил профессор сравнительной археологии, Дэвид Венгроу из Университетского колледжа Лондона.

Этот факт меняет представления о социальной организации древних цивилизаций. Если раньше считалось, что власть в этих обществах принадлежала царю, то теперь археологи склоняются к мысли, что правление могло быть более гибким и эгалитарным.

Что скрывает возраст?

Учёные обратили внимание на возраст похороненных — в основном это подростки. Это натолкнуло исследователей на мысль, что возрастная группа могла играть важную роль в обществе бронзового века.

Возможно, речь идёт о группе молодых людей, проходящих через ритуал инициации. Часть из них могла выжить и достичь зрелого возраста, а часть — стать жертвами обряда.

"Гораздо более вероятно, что-то, что мы видим на кладбище, — это часть более крупной группы, другие члены которой пережили ритуальный процесс и достигли совершеннолетия", — подчёркивает Венгроу.

Больше вопросов, чем ответов

Остаётся неизвестным, зачем именно подростки проходили через этот ритуал и что он означал. Был ли он частью посвящения в культ? Или, возможно, результатом межгруппового конфликта?

Следующий этап исследований — анализ стабильных изотопов, который поможет выяснить, откуда родом были похороненные.

Пока же археологи могут утверждать лишь одно: многие из этих подростков не были местными жителями.

Уточнения

Месопота́мия (греч. Μεσοποταμία, араб. الجزيرة‎ — Эль-Джезира ) — историко-географический регион на Ближнем Востоке, В научной литературе встречаются альтернативные обозначения региона — Двуречье и Междуречье. Современные государства, включающие земли Месопотамии, — Ирак, северо-восточная Сирия, периферийно Турция и Иран.

