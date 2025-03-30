Археологи раскрыли загадку массового жертвоприношения в бронзовом веке

Пять тысячелетий назад в древней Месопотамии создавали сложные гробницы, наполненные артефактами и человеческими жертвоприношениями. Недавнее исследование обнаруженных там останков поставило перед археологами новую загадку: почему в этих захоронениях оказались подростки, не связанные друг с другом?
На археологическом участке Башюр-Хёюк (Турция), датируемом 3100-2800 годами до н. э., учёные нашли каменные гробницы с богатым убранством.
В одной из них были погребены двое 12-летних детей, а рядом с их гробницей — восемь человек, убитых жестоким способом.
Ранее считалось, что такие ритуалы связаны с царскими похоронами: мол, молодых членов знати хоронили вместе со слугами. Однако новое исследование ставит под сомнение эту гипотезу.
Анализ ДНК девяти скелетов из Башюр-Хёюка показал, что эти люди не были родственниками. Более того, большинство из них были девушками.
"Таким образом, мы имеем дело с подростками, которых собрали или которые добровольно собрались из биологически не связанных между собой групп, чтобы провести очень экстремальную форму ритуала", — отметил профессор сравнительной археологии, Дэвид Венгроу из Университетского колледжа Лондона.
Этот факт меняет представления о социальной организации древних цивилизаций. Если раньше считалось, что власть в этих обществах принадлежала царю, то теперь археологи склоняются к мысли, что правление могло быть более гибким и эгалитарным.
Учёные обратили внимание на возраст похороненных — в основном это подростки. Это натолкнуло исследователей на мысль, что возрастная группа могла играть важную роль в обществе бронзового века.
Возможно, речь идёт о группе молодых людей, проходящих через ритуал инициации. Часть из них могла выжить и достичь зрелого возраста, а часть — стать жертвами обряда.
"Гораздо более вероятно, что-то, что мы видим на кладбище, — это часть более крупной группы, другие члены которой пережили ритуальный процесс и достигли совершеннолетия", — подчёркивает Венгроу.
Остаётся неизвестным, зачем именно подростки проходили через этот ритуал и что он означал. Был ли он частью посвящения в культ? Или, возможно, результатом межгруппового конфликта?
Следующий этап исследований — анализ стабильных изотопов, который поможет выяснить, откуда родом были похороненные.
Пока же археологи могут утверждать лишь одно: многие из этих подростков не были местными жителями.
Месопота́мия (греч. Μεσοποταμία, араб. الجزيرة — Эль-Джезира ) — историко-географический регион на Ближнем Востоке, В научной литературе встречаются альтернативные обозначения региона — Двуречье и Междуречье. Современные государства, включающие земли Месопотамии, — Ирак, северо-восточная Сирия, периферийно Турция и Иран.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.