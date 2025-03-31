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Свобода воли существует! Или нет? Что говорят последние исследования

2:33
Наука

Свобода воли — это то, во что многие верят, но некоторые учёные готовы опровергнуть её существование. Они ссылаются на исследования нейробиологии, утверждая, что наши решения принимаются бессознательно, ещё до того, как мы их осознаем.

свобода воли, мозг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media
свобода воли, мозг

Эти выводы вызывают беспокойство у людей: профессионалы, работающие в этой сфере, регулярно получают письма с отчаянными вопросами об экспериментах, якобы доказывающих, что человек не контролирует свои поступки.

Но что, если все эти исследования были неправильно истолкованы? Возможно, детали, которые большинство людей просто не замечает, кардинально меняют картину.

Заблуждения прошлого

Ещё в 1980-х годах исследования начали ставить под сомнение сознательную свободу воли. Со временем СМИ раздули эту идею, и к 2016 году журнал The Atlantic заявил: "Свободы воли не существует".

Но так ли это?

Поздние исследования, совмещающие эмпирические данные и вычислительные модели, показали, что предыдущие выводы были преждевременными. Нейробиология не доказала, что сознательная свобода воли — это миф.

Даже те когнитивные нейробиологи, которые раньше верили в её отсутствие, теперь признают: доказательства не столь убедительны.

Где проходит грань?

Большинство экспериментов, якобы доказывающих отсутствие свободы воли, касаются простых действий — например, нажатия кнопки в произвольный момент. Но действительно важные решения, имеющие долгосрочные последствия, гораздо сложнее для изучения.

Кроме того, даже если ИИ может предсказать наш выбор с точностью 60%, это не значит, что у нас нет свободы воли. Такой уровень предсказуемости лишь отражает наши склонности и привычки, а не окончательные решения.

Ошибки анализа

Методы обработки данных тоже могут вводить в заблуждение. Некоторые цифровые фильтры могут неосознанно "заглядывать" в будущее, а анализ с использованием скользящих окон может создавать иллюзию предсказуемости там, где её нет.

Сейчас учёные получают новые данные о свободе воли благодаря имплантированным в мозг электродам. Однако информированному читателю важно понимать, какие доказательства действительно опровергают сознательную свободу воли, а какие — нет.

Уточнения

Свобо́да во́ли (греч. τὸ αὐτεξούσιον или τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν; лат. liberum arbitrium) — способность человека без принуждения делать выбор между возможными способами действий. Существуют две противоположные позиции: метафизический либертарианизм и жёсткий детерминизм. 
 

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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