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Мистика в Долине царей: доказательства ритуала "Пробуждение Осириса" найдены в гробнице Тутанхамона

2:43
Наука

В гробнице Тутанхамона обнаружены следы древнего ритуала, известного как "Пробуждение Осириса". Этот обряд мог стать самым ранним случаем его проведения в отношении фараона.

Маска Тутанхамона
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_the_funerary_mask_of_Tutankhamun_(4888400644).jpg by Merce
Маска Тутанхамона

Тайна погребальной камеры

"Вся погребальная камера Тутанхамона была оформлена таким образом, чтобы воссоздать церемонию Пробуждения Осириса", — считает египтолог Николас Браун из Йельского университета.

Он описал свои находки в статье для "Журнала египетской археологии", опубликованной 22 февраля.

Осирис, бог подземного мира, в египетской мифологии был убит своим братом Сетом, но позже его оживил сын Гор. В ходе обряда Гору приписывали роль воскрешающего жреца, который взмахом посоха возвращает Осириса к жизни.

Следы обряда в гробнице

Анализируя раскопки, Браун обратил внимание на четыре глиняные чаши и четыре жезла, найденные в камере. Скорее всего, чаши использовались для возлияний — возможно, водой, которую лили на мумию или рядом с ней. Жезлы могли символизировать посох Гора.

В египетских "Текстах пирамид" говорится, что подношения в виде жидкости представляли собой субстанцию, полученную из тела умершего или из тела Осириса. Эти жидкости считались необходимыми для омоложения тела и его возвращения к жизни.

Браун также отметил, что вода из Нила, используемая в ритуале, именовалась "Глазом Гора" — символом возрождения и преодоления смерти. Желоба и шесты, найденные в гробнице, могли обозначать стороны света, окружая умершего для защиты.

Возвращение Осириса в пантеон

Отец Тутанхамона, фараон-реформатор Эхнатон, провёл религиозную революцию, установив культ солнечного диска Атена и запретив традиционные верования, включая культ Осириса. Однако после смерти Эхнатона его сын восстановил старую религию, вернув Египет к политеизму.

"У Тутанхамона и его окружения была возможность адаптировать и трансформировать погребальные практики, вернув Осириса в религиозную картину мира", — считает Браун.

Ритуал "Пробуждение Осириса" мог быть одним из символов этого возвращения.

Аспирантка Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Паула Вейга, не принимавшая участия в исследовании, поддержала выводы Брауна. Она предположила, что в желобах могли находиться не только вода, но и мази, использовавшиеся в обряде.

Уточнения

Оси́рис (егип. wsjr; др.-греч. Ὄσιρις, лат. Osiris) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших. Основными центрами культа бога были Бусирис в дельте Нила и Абджу (Абидос).

Тутанхамо́н (Тутанхато́н) (копт. Ⲧⲟⲩⲧⲁⲛⲭⲁⲙⲱⲛ) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э. Его обнаруженная Говардом Картером в 1922 году практически нетронутая гробница KV62 в Долине Царей стала сенсацией и возродила интерес публики к Древнему Египту.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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