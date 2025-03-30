Космическая война: Китай уже поднял сетку уничтожения на орбиту

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По мнению генерала Майкла Гетлейна, заместителя начальника Космических сил США, Америка стоит на пороге критического момента в сфере обеспечения безопасности в космосе.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутниковая группировка

Выступая на 16-й ежегодной конференции McAleese по оборонным программам в Вирджинии, Гетлейн предупредил, что США стремительно теряют своё прежнее безоговорочное лидерство в этой области — Россия и Китай не просто наступают на пятки, а уже практически сравнялись с американцами по многим ключевым технологиям.

По его словам, Космическим силам необходимо срочно менять парадигму работы: если раньше их основной задачей было просто обеспечивать военные и гражданские структуры страны самыми передовыми космическими услугами (навигация, связь, разведка), то теперь на первый план выходит совершенно новая миссия — превратиться в полноценную боевую силу, способную защищать собственные орбитальные активы от всё возрастающих угроз.

Десятилетиями в космической сфере действовало негласное правило: страны избегали прямого вмешательства в работу спутников друг друга.

Эта эпоха, по мнению Гетлейна, подходит к концу. За последние несколько лет Китай и Россия провели серию демонстративных испытаний, показавших, что они готовы играть по новым правилам. Чего стоит хотя бы российское испытание противоспутникового оружия (ASAT) в 2022 году, когда на низкой околоземной орбите возникло гигантское облако обломков, или куда более изящная китайская операция, когда один из их спутников буквально "захватил" старый, вышедший из строя аппарат и отбуксировал его на так называемую "орбиту-кладбище".

Гетлейн подчеркнул, что теперь на орбите замечены аппараты, способные вести самую настоящую "охоту" за другими спутниками — буксировать их, "брать в заложники", глушить сигналы или подменять данные. Более того, по его наблюдениям, даже ближайшие союзники США начали активно включать в свои военные учения сценарии космических боёв, и задача Космических сил теперь — показать, что любая такая агрессия будет жёстко сдержана.

Гетлейн констатирует: те нормы, которые десятилетиями негласно соблюдались в космосе (не мешать работе чужих спутников, не создавать помех), стремительно разрушаются.

Если раньше страны вели себя в космосе почти как вежливые соседи, которые не залезают друг к другу в огород, то теперь, по его словам, "новые игроки" открыто демонстрируют готовность нарушать эти неписаные правила самым небезопасным и непрофессиональным образом. Гетлейн говорит о новой тенденции, которая стремительно становится нормой в орбитальной политике: всё чаще иностранные спутники начинают буквально "преследовать" американские, устраивая в космосе что-то вроде "игры в кошки-мышки". Ставки растут экспоненциально.

Главная проблема, по мнению генерала, в том, что США стремительно теряют своё прежнее колоссальное технологическое преимущество. Если раньше разрыв между возможностями американских и китайских/российских космических систем был огромен, то сейчас он сократился до критического минимума.

А Китай, в частности, сделал огромный рывок в сфере разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR): если раньше их системы работали как линейная "цепочка убийств" (когда спутник-разведчик передаёт данные на землю, а там уже принимается решение о нанесении удара), то теперь они перешли к настоящей "сети убийств" — интегрированной системе, где спутники ISR напрямую сопряжены с системами наведения оружия.

Чтобы изменить ситуацию, Космические силы США начали укреплять свою инфраструктуру, добавляя резервные мощности и дублирующие системы там, где это возможно.

Однако, по признанию Гетлейна, даже этих мер уже недостаточно. В некоторых сегментах (например, в сфере малых спутников или гиперспектральной съёмки) коммерческий сектор обогнал по темпам развития сами военные. И вот тут генерал подчёркивает важнейшую вещь: в новых условиях США уже не могут полагаться только на собственные силы — им жизненно необходимо международное и коммерческое партнёрство.

По его словам, сейчас технологии космической безопасности расползлись по всему миру — они есть и у частных компаний, и у союзников по НАТО, и у Азиатско-Тихоокеанского региона.

И только объединяя эти усилия, можно добиться синергии, когда "сумма частей становится больше, чем целое": распространение технологий создаёт избыточность систем, а та в свою очередь резко расширяет "поверхность атаки", которую придётся покрывать потенциальному противнику.

Отдельным направлением работы Космических сил становится создание интегрированных систем обороны. Одна из таких инициатив — концепция "Золотого купола", впервые упомянутая ещё в одном из первых посланий президента Дональда Трампа к Конгрессу.

Гетлейн поясняет, что под этим красивым названием скрывается вовсе не какой-то новый мегапроект, а скорее идея объединения тех элементов, которые уже существуют (системы раннего предупреждения, спутники слежения, лазерные комплексы подавления), но до сих пор работали вразнобой, как отдельные оркестры без дирижёра. По его замыслу, "Золотой купол" — это именно про то, чтобы связать всё это в единую сеть, где данные от разных сенсоров сходятся в реальном времени, и где ответ на угрозу будет приходить не через часы или дни, а через минуты.

Уточнения

Низкая околоземная орбита — космическая орбита вокруг Земли, имеющая высоту над поверхностью планеты в диапазоне от 160 км (период обращения около 88 минут) до 2000 км (период около 127 минут).

