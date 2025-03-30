Экологический рай: человечество нашло галактику с кислородом

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Две независимые группы астрономов обнаружили кислород в самой далекой из известных галактик, JADES-GS-z14-0.

Фото: Веб-сайт НАСА скопление галактик

Это открытие, описанное в двух отдельных исследованиях, стало возможным благодаря Большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетке Атакама (ALMA), партнером которой является Европейская южная обсерватория (ESO). Такое рекордное открытие заставляет астрономов переосмыслить темпы формирования галактик в ранней Вселенной.

Галактика JADES-GS-z14-0, обнаруженная в прошлом году, находится на таком расстоянии, что ее свет путешествовал к нам 13,4 миллиарда лет.

Это означает, что мы видим ее такой, какой она была, когда Вселенной было менее 300 миллионов лет, или около 2% от ее нынешнего возраста. Новое обнаружение кислорода с помощью ALMA, массива телескопов в чилийской пустыне Атакама, указывает на то, что эта галактика гораздо более химически зрелая, чем ожидалось.

Сандер Шоус, кандидат наук из Лейденской обсерватории, Нидерланды, и первый автор одного из исследований, отметил, что это открытие подобно нахождению подростка там, где ожидали увидеть только детей.

Результаты исследования, принятого к публикации в Astrophysical Journal, показывают, что галактика формировалась и созревала очень быстро, что добавляет к растущему количеству доказательств того, что формирование галактик происходило намного быстрее, чем предполагалось ранее.

Обычно галактики начинают свою жизнь с молодыми звездами, состоящими из легких элементов, таких как водород и гелий. По мере эволюции звезды создают более тяжелые элементы, такие как кислород, которые после их смерти рассеиваются по галактике.

Ученые считали, что Вселенная в возрасте 300 миллионов лет была слишком молодой для формирования галактик, богатых тяжелыми элементами. Однако исследования ALMA показали, что в JADES-GS-z14-0 примерно в 10 раз больше тяжелых элементов, чем ожидалось.

Стефано Карниани из Высшей нормальной школы Пизы, Италия, и ведущий автор другого исследования, опубликованного в Astronomy & Astrophysics, выразил удивление неожиданными результатами, открывающими новый взгляд на первые фазы эволюции галактик. Доказательства того, что галактика уже зрелая в младенческой Вселенной, поднимают вопросы о времени и процессе образования галактик.

Обнаружение кислорода также позволило астрономам значительно повысить точность измерения расстояния до JADES-GS-z14-0. Обнаружение ALMA позволяет измерить расстояние с погрешностью всего 0,005 процента, что аналогично точности в 5 см на расстоянии 1 км и помогает лучше понять свойства далеких галактик.

Хотя галактика была изначально обнаружена с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, именно ALMA подтвердила и точно определила ее огромное расстояние. Это демонстрирует синергию между ALMA и JWST в изучении формирования и эволюции первых галактик.

Гергё Поппинг, астроном ESO, который не участвовал в исследованиях, выразил удивление открытием кислорода в JADES-GS-z14-0, что указывает на более быстрое формирование галактик после Большого взрыва, чем считалось ранее. Этот результат подчеркивает важную роль ALMA в изучении условий формирования первых галактик в нашей Вселенной.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

