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Готовятся к восстанию: почему Япония уважительнее относится к ИИ

2:23
Наука

Новое исследование, проведенное учеными из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU) и Университета Васэда в Токио, показало, что люди в Японии проявляют большее уважение к роботам и искусственным интеллектам по сравнению с жителями западных стран.

военный робот в США
Фото: https://commons.wikimedia.org by Robobotics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
военный робот в США

Представьте ситуацию, когда автоматизированный автомобиль доставки пересекается с вами на оживленном перекрестке. Вы замедляетесь, чтобы пропустить его, или ожидаете, что он остановится, даже если правила дорожного движения предоставляют ему преимущество?

Подобные повседневные встречи будут определять, как мы будем делить дорогу с интеллектуальными машинами, пояснил доктор Юргис Карпус с кафедры философии сознания в LMU.

Он отметил, что появление полностью автоматизированных беспилотных автомобилей означает переход от простого использования интеллектуальных машин, таких как Google Translate или ChatGPT, к активному взаимодействию с ними в плотном потоке машин, где наши интересы могут не совпадать.

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые обнаружили, что люди склонны чаще использовать в своих интересах сотрудничающих с ними искусственных агентов, чем людей.

Карпус, ведущий автор исследования, отметил, что люди не испытывают чувства вины при эксплуатации роботов, поскольку те не обладают чувствами. Ученые разработали ряд экспериментов по теории игр, в которых участникам из Японии и США предлагалось выбирать между обманом и сотрудничеством. Результаты показали, что участники чаще вели себя эгоистично, когда их партнером была машина, а не человек.

Однако исследование выявило, что склонность эксплуатировать машины не является универсальной. В Японии люди испытывают чувство вины при эксплуатации как людей, так и роботов, в то время как на Западе люди чувствуют себя свободнее при взаимодействии с машинами. Это культурное различие может повлиять на будущее автоматизации.

Карпус предположил, что полностью автономные такси могут появиться в Токио раньше, чем в Берлине, Лондоне или Нью-Йорке, поскольку японцы относятся к роботам с таким же уважением, как к людям.

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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