Минута милоты: стомиллионная окаменелость была названа в честь матери первооткрывателя

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Недавно палеонтологи описали новый вид окаменелости, возрастом 444 миллиона лет, который был ласково назван "Сью" в честь матери первооткрывателя.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Michaila_vnuk by Michaila vnuk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ керамика дьяковской культуры

Это открытие стало результатом 25 лет работы исследователей из Лестерского университета и было опубликовано в журнале Palaeontology. Новый вид многосегментированных ископаемых получил официальное название Keurbos susanae.

Профессор Сара Гэбботт, ведущий автор исследования из Школы географии, геологии и окружающей среды, заметила, что "Сью" представляет собой уникальное существо, вывернутое наизнанку и лишённое головы и конечностей. Она подчеркнула, что внутренности данного организма сохранились как минерализованная капсула времени, включая мышцы, сухожилия, связки и даже кишечник. Однако внешний панцирь и конечности разрушились более 440 миллионов лет назад.

Исследователи пришли к выводу, что "Сью" была примитивным морским членистоногим, но её точное эволюционное родство остаётся неясным. В настоящее время около 85% всех животных на планете составляют членистоногие, включая креветок, омаров, пауков и многоножек. Хотя у них есть превосходные окаменелости, возраст которых превышает 500 миллионов лет, большинство из них сохранило только внешние особенности, тогда как "Сью" демонстрирует полностью сохранившиеся внутренние структуры.

Окаменелость была обнаружена в сланцах Суум, на расстоянии 250 миль к северу от Кейптауна в Южной Африке. Эти отложения образовались на морском дне более 440 миллионов лет назад, в период, когда на Земле произошло одно из крупнейших массовых вымираний, уничтожившее около 85% видов. Ученые предполагают, что морской бассейн, в котором обитала "Сью", каким-то образом избежал самых жестоких условий замерзания, что позволило этой необычной группе животных выжить, включая и саму "Сью".

Условия, в которых находилась окаменелость, были крайне токсичными. В воде не было кислорода, а также присутствовал смертоносный сероводород. Исследователи предполагают, что такая необычная сохранность "Сью" могла быть результатом уникальной химической реакции.

Тем не менее, из-за своего нетипичного состояния "Сью" сложно сравнить с другими окаменелостями той эпохи, и остаётся открытым вопрос о её месте в эволюционном древе жизни.

Место, где профессор Гэбботт обнаружила окаменелость 25 лет назад, практически исчезло, и найти другие образцы теперь вряд ли удастся. Исследование окаменелости оказалось очень сложным, и профессор надеялась найти ещё один экземпляр с неповреждённой головой или конечностями.

Она отметила, что это был настоящий исследовательский марафон, поскольку окаменелость сохранилась в настолько хорошем состоянии, что в ней содержится множество анатомических особенностей, требующих интерпретации. Профессор Гэбботт добавила, что с каждым слоем открывается всё больше изысканных деталей и сложностей. В течение 25 лет она надеялась на новые находки, но, похоже, что окаменелости этого типа встречаются крайне редко.

Профессор также вспомнила, как её мама подшучивала над ней, говоря, что если она намерена назвать ископаемое в её честь, ей следует поторопиться. Гэбботт шутливо добавила, что назвала окаменелость "Сью", поскольку она хорошо сохранилась, но на самом деле это имя было выбрано, потому что мама всегда поддерживала её стремление заниматься тем, что приносит радость.

Уточнения

Фосси́лии — ископаемые остатки (останки) организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

