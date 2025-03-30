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Моногамия неэффективна: новое исследование перевернет нашу жизнь

Наука

Недавние изыскания опровергают устоявшееся мнение о превосходстве моногамных отношений.

Влюблённые
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюблённые

Оказывается, люди, практикующие различные формы немоногамии по взаимному согласию, испытывают аналогичный уровень удовлетворенности в личной жизни, что и те, кто предпочитает традиционные парные союзы. При этом уровень сексуального удовлетворения в обеих группах существенно не различается.

В последние годы такие варианты отношений, как полиамория, открытые браки и свингерство, приобретают все большее общественное признание. Например, по данным опроса, опубликованного в издании Guardian, каждый двадцать пятый житель Великобритании имел опыт подобных отношений, а каждый четырнадцатый выразил готовность рассмотреть такую возможность для себя.

Новая научная работа ставит под сомнение распространенное убеждение, что моногамия является залогом успешных отношений. Авторы исследования утверждают, что уровень удовлетворенности в отношениях не определяется исключительно моногамией, поскольку люди, не придерживающиеся моногамных принципов, демонстрируют сопоставимый уровень удовлетворенности и эмоциональной близости.

Как сообщил ведущий автор исследования, профессор Университета Ла Троуб, доктор Джоэл Андерсон, результаты их работы свидетельствуют о том, что уровень удовлетворенности как в отношениях, так и в сексуальной сфере, у людей в немоногамных и моногамных отношениях одинаков. Это, в свою очередь, развенчивает миф о том, что моногамия превосходит другие формы отношений.

В основу исследования лег анализ 35 опросов, охвативших более 24 тысяч респондентов из различных стран, преимущественно из Северной Америки, Австралии и Европы.

Участники состояли в отношениях, при этом доля приверженцев немоногамной модели варьировалась от 4% до 70% в зависимости от конкретного опроса. Хотя в некоторых исследованиях отмечался несколько более высокий уровень сексуального удовлетворения у людей, практикующих немоногамию, в целом значимых различий с моногамными отношениями выявлено не было.

В то же время, авторы признают определенные ограничения проведенного исследования. Например, не уточнялась конкретная форма немоногамных отношений, а большинство участников были привлечены через социальные сети, что может не отражать общую картину по населению. Кроме того, данные основывались на самоотчетах, что потенциально могло привести к искажению результатов.

Несмотря на эти ограничения, доктор Андерсон подчеркнул, что результаты исследования указывают на то, что удовлетворенность в отношениях в большей степени зависит от качества коммуникации и способности партнеров удовлетворять потребности друг друга, нежели от структуры самих отношений. Он также акцентировал внимание на необходимости преодоления социальных стереотипов, связанных с моногамией, и создания среды, способствующей принятию разнообразных форм отношений.

Доктор Андерсон подвел итог, отметив, что всеобщее благополучие повышается, когда люди имеют возможность свободно выстраивать отношения, соответствующие их индивидуальным предпочтениям.

Уточнения

Монога́мия — единобрачие, форма брака и семьи, в которой человек имеет только одного партнёра во время своей жизни или в любой момент времени (последовательная моногамия), по сравнению с многожёнством, многомужеством и полиаморией. Термин также применяется к социальному поведению некоторых животных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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