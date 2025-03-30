Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 грузовиков СССР, которые использовались на стройках века
Инвалидность — не приговор: Ник Хэмилтон возвращается в гонки, чтобы доказать это
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально
Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом
Верните мягкость вашим полотенцам: один простой секрет поможет освежить их без затрат
Трамп нашёл ключ к Азии: Аляска запустит газовый мегапроект
Скрытые враги моркови: болезни, которые губят урожай за считаные дни
Индия и Россия упрощают визовый режим для групповых путешествий

И спутники упадут на Землю: чем грозит глобальное потепление для космоса

4:22
Наука

Казалось бы, глобальное потепление — это проблема нижних слоёв атмосферы, где мы живём и где становится всё жарче. Но парадокс в том, что верхние слои атмосферы, на высоте от 200 до 1000 километров над Землёй, ведут себя ровно наоборот.

космический мусор
Фото: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
космический мусор

Речь про термосферу — ту самую область, где летает Международная космическая станция и почти 12 тысяч действующих спутников (а их число растёт каждый год).

Так вот, из-за нарастающего климатического кризиса термосфера не нагревается, а охлаждается и сжимается. Виной тому — всё те же углекислый газ и другие парниковые газы, которые в нижних слоях атмосферы удерживают тепло, а в верхних почему-то дают обратный эффект.

Это довольно новая проблема, и связана она вот с чем: чем плотнее атмосфера, тем больше сопротивление (или, по-научному, торможение) для всего, что там летает.

Раньше, когда термосфера была "пушистее", старые спутники и куски космического мусора довольно быстро тормозились и сходили с орбиты — просто потому, что верхние слои атмосферы их слегка "притормаживали", и они в итоге сгорали, падая в плотные слои атмосферы. Сейчас же, когда термосфера сжалась, это торможение ослабло. И получается странная вещь: новые спутники продолжают запускаться и выходить на орбиту, а старые не торопятся "уходить на пенсию".

В результате мы получаем простую, но неприятную арифметику: на орбите остаётся всё больше объектов, которые теперь не падают вниз, а продолжают летать. А поскольку места на орбите конечное количество (представьте себе узкий круг вокруг Земли, где все хотят поместиться), то растёт главный риск — риск столкновений.

Одно такое столкновение порождает не просто два-три обломка, а сотни и тысячи мелких кусков, которые будут летать десятилетиями, а то и веками. Это и есть так называемый эффект Кесслера (назван в честь учёного, который ещё в 70-х годах прошлого века предсказал такую проблему) — ни один спутник не сможет безопасно работать, если вокруг него висит "град" из обломков.

По самым осторожным оценкам, при нынешних темпах запуска спутников и выброса парниковых газов к концу этого века количество спутников, которые смогут безопасно оставаться на орбите, сократится как минимум вдвое. Это не значит, что их перестанут запускать — просто многие из них превратятся в бесполезный хлам, висящий в космосе.

Самое интересное, что учёные тут не призывают срочно "запретить все спутники" или начать "бороться с углекислым газом ракетными установками".

Всё проще: просто надо осознавать, что космос тоже имеет свой лимит ёмкости, как и атмосфера Земли. Запуская всё новые спутники, мы должны помнить, что верхняя атмосфера — не бесконечный "пентхаус" для наших железных птиц, а очень хрупкая система, которая реагирует даже на то, чего мы почти не замечаем внизу — на уровне дыхания.

P.S. Если интересно, откуда вообще взялся этот эффект Кесслера (Kessler Syndrome) – это очень красивая идея. Учёный Дональд Кесслер в 1978 году работал в NASA и думал вот над чем: что будет, если на орбите случится крупное столкновение (типа «спутник врезался в ракету»). Ответ был неожиданным:

  • От удара образуется сотни и тысячи мелких обломков (от болтов до кусков обшивки).
  • Каждый из этих обломков летит очень быстро (в космосе нет воздуха, чтобы его затормозить).
  • Значит, каждый такой обломок рано или поздно врежется в другой спутник (или в другой обломок).
  • От этого нового удара образуется ещё больше новых обломков.
  • И так далее – получается нарастающая лавина мусора.

Кесслер тогда сказал: в какой-то момент низкая околоземная орбита (та, где сейчас все спутники) станет непригодной для работы вообще. Не потому, что там закончилось место, а потому что там будет просто небезопасно летать.

И вот теперь мы видим, что климатический кризис может запустить этот процесс гораздо раньше, чем думали 

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке
Садоводство, цветоводство
Так больше не разрастается: как за 2 недели избавиться от хрена на участке Аудио 
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Еда и рецепты
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной Аудио 
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Садоводство, цветоводство
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Последние материалы
Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально
Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом
Верните мягкость вашим полотенцам: один простой секрет поможет освежить их без затрат
Трамп нашёл ключ к Азии: Аляска запустит газовый мегапроект
Скрытые враги моркови: болезни, которые губят урожай за считаные дни
И спутники упадут на Землю: чем грозит глобальное потепление для космоса
Индия и Россия упрощают визовый режим для групповых путешествий
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Духовное руководство Иоанна Лествичника: как бороться с грехами и достигать духовного совершенства
Как создать ресторанный сырный соус всего за 5 минут: готовим просто и со вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.