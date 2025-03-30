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Роботы ближе, чем кажется: спешите испытать робота-врача

4:00
Наука

В Италии запущен необычный проект по нейрореабилитации — теперь помогать пациентам с нарушениями двигательных и когнитивных функций будут не только врачи и медсёстры, но и робот по имени RoBee.

Робот
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Робот

Гуманоидного помощника разработала местная компания Oversonic из области Брианца (недалеко от Милана), а его первым "местом работы" стал один из лучших в стране центров нейрореабилитации — Институт реабилитации Villa Beretta.

Компании и институту удалось договориться о стратегическом сотрудничестве: теперь RoBee будет помогать восстанавливаться тем, кто перенёс инсульт, травму мозга или другие неврологические заболевания.

Суть проекта проста, но амбициозна: подключить передовую робототехнику к обычной работе реабилитационных отделений. RoBee — не просто очередной медицинский агрегат, а полноценный робот-ассистент. Он ростом с человека, умеет двигаться, "видит" и "слышит" окружение, а главное — способен взаимодействовать с пациентами на их уровне.

Фактически, это первый в Италии случай, когда гуманоидный робот интегрируется напрямую в процесс реабилитации. Проект курирует специальная лаборатория при Политехническом университете Милана (кампус в городе Лекко), так что наука тут идёт рука об руку с практикой.

По словам Фабио Апулия, президента Oversonic, это сотрудничество — настоящий прорыв. "Мы хотим создать целую технологическую экосистему, где роботы и искусственный интеллект не заменяют врачей, а реально помогают им работать эффективнее. Речь о двух вещах: во-первых, улучшить качество лечения для пациентов, а во-вторых — снять часть нагрузки с медперсонала, который сейчас буквально разрывается между десятком дел одновременно".

Что конкретно умеет RoBee? Во-первых, он помогает пациентам с восстановлением движений — буквально водит их за руку при первых шагах после долгой неподвижности или поддерживает при упражнениях на равновесие.

Во-вторых, робот может проводить простые когнитивные тренировки: задавать вопросы, показывать картинки, следить за реакцией пациента и даже корректировать сложность заданий в реальном времени. Но самое интересное — RoBee ещё и ассистент медсёстрам и санитарам: он умеет приносить нужные препараты, напоминать о процедурах и даже мониторить основные жизненные показатели (давление, пульс) без участия человека. Всё это должно сильно разгрузить персонал больницы.

Самое главное тут даже не в железе, а в том, как люди будут взаимодействовать с роботом. Исследователи из Villa Beretta хотят замерить сразу три вещи:

Как пациенты психологически реагируют на присутствие робота (не становится ли им тревожнее или, наоборот, спокойнее от того, что рядом "живое" существо, пусть и металлическое).

Помогает ли RoBee пациентам реально лучше восстанавливаться (есть ли прирост в реабилитации по сравнению с обычными методами).

И — может быть, самое важное для самих врачей — насколько введение робота снижает их собственную нагрузку и помогает лучше организовать работу отделения.

Руководители проекта подчёркивают: всё это не про замену человека машиной, а про расширение человеческих возможностей. Как говорит доктор Франко Молтени, научный директор Villa Beretta, "технологии тут не самоцель, а инструмент. Человек всегда остаётся в центре — мы лишь даём ему нового помощника, который берёт на себя рутину, чтобы врач или медсестра могли заниматься тем, что требует по-настоящему человеческого участия — состраданием, интуицией, настоящим контактом с пациентом".

Иными словами, RoBee не мыслится как "робот вместо медсестры", а как "робот для медсестры" — чтобы у неё освободились руки и голова для более важных дел.

Уточнения

Альца́те-Бриа́нца (итал. Alzate Brianza) — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Комо (провинция).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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