Поспешите ознакомиться: как и что убьет хрупкую Антарктику

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4:03
Наука

Британская антарктическая служба (BAS) завершила самое детальное на сегодняшний день картографирование рельефа Антарктиды.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Учёные фактически создали трёхмерную модель всего континента — со всеми его горами, равнинами и долинами, только вот "сверху" всё это закрыто огромным ледяным панцирем.

Результатом работы стала карта под названием Bedmap3, которая обобщает шестьдесят лет исследований и наблюдений. Пожалуй, главное открытие — удалось точно определить, где ледяной щит Антарктиды достигает максимальной толщины.

Предыдущие рекорды опирались на данные из района Земли Адели (восточная часть Антарктиды), где толщина льда казалась просто фантастической. Однако новая карта обнаружила абсолютного чемпиона — безымянный ледниковый каньон в другом регионе, где глубина льда достигает 4757 футов (около 1450 метров). Это своеобразный "полюс холода" подлёдного рельефа.

Зачем всё это нужно? Карта дна ледников — не просто упражнение в детальности ради детальности. Она критически важна для моделирования климатических изменений в Антарктике.

Дело в том, что поведение ледников напрямую зависит от рельефа под ними: на крутых склонах лёд движется медленнее, а на плоских участках — ускоряется. Имея на руках точную топографическую карту, учёные могут запускать компьютерные симуляции, которые предскажут, как поведёт себя антарктический лёд при разных сценариях глобального потепления.

Проект Bedmap3 — это не просто "апгрейд" предыдущих карт. Начав работу фактически с нуля (как и в 2001 году, когда вышла первая версия карты), исследователи собрали в два раза больше исходных данных (165 миллионов замеров толщины льда со спутников и радаров), чем было раньше, и обработали их в сетку с шагом 500 метров. По сути, они "прощупали" весь континент — от Южного полюса до Антарктического полуострова и Трансантарктических гор — и заполнили все пробелы, которые раньше приходилось додумывать.

Теперь картина ледяного рельефа стала намного точнее. Мы можем буквально "видеть" глубокие долины, треснувший лёд на горных хребтах и то, как кромка ледников обрывается в океан. Спутниковые данные позволили промерить не только толщину льда, но и рельеф самого дна океана под шельфовыми ледниками — того места, где лёд встречается с морской водой.

Вот некоторые из ключевых цифр, которые получились в итоге:

  • Общий объём льда в Антарктиде — 27,17 миллиона кубических километров (для сравнения: в озере Байкал "всего" 23 600 кубических километров воды, так что антарктический лёд превышает его объём более чем в 14 тысяч раз).
  • Площадь, покрытая льдом (включая шельфовые ледники) — 13,63 миллиона квадратных километров, что чуть больше площади всей Европы.
  • Средняя толщина ледяного панциря — 1948 метров (а если не считать плавающие шельфовые ледники, то все 2148 метров).
  • Самое главное: если весь этот лёд вдруг растает, глобальный уровень моря поднимется на 58 метров. Это катастрофа планетарного масштаба.
  • Самое интересное открытие исследователей — то, что антарктический ледяной щит оказался чуть толще, чем думали раньше. И ещё важнее другое: огромное количество этого льда лежит прямо ниже уровня моря. Это значит, что тёплая океаническая вода может подтачивать его снизу, многократно ускоряя таяние. Вывод учёных прост: Антарктида гораздо более уязвима, чем мы считали до сих пор.

Уточнения

Анта́рктика — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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