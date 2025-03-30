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Конец человечеств — кислород закончится. И мы вместе с ним

4:11
Наука

Жизнь на нашей планете сейчас кипит ключом, и атмосфера Земли кажется нам идеальным домом — богатым кислородом и гостеприимным.

Загрязненный воздух
Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Загрязненный воздух

Однако ученые предупреждают, что этот комфорт временный. По их прогнозам, в отдалённом будущем на Земле произойдут кардинальные перемены в атмосфере, которые приведут к вымиранию большинства живых организмов, включая человечество. Это будет означать конец той жизни, которую мы знаем сегодня.

На самом деле, кислородная атмосфера — довольно молодое явление в истории Земли. Её насыщение кислородом, известное как Великое кислородное событие (или GOE), случилось примерно 2,4 миллиарда лет назад. Тогда крошечные цианобактерии начали активно размножаться в океанах, перенасыщенных железом и лишённых почти всего кислорода. До этого момента метан был главным компонентом атмосферы, а океаны имели странный зеленоватый оттенок из-за обилия растворённого железа — совсем не такой синий цвет вод, к которому мы привыкли. В те древние времена на планете процветали анаэробные формы жизни — те, которым кислород вовсе не был нужен.

Исследования показывают, что такой сценарий повторится. Со временем атмосфера Земли вернётся к своему первобытному состоянию: содержание кислорода резко упадёт, а метана, наоборот, станет намного больше. Этот процесс запустится задолго до того, как планета окончательно потеряет всю воду из-за усиливающегося излучения Солнца. Получается, что люди и большинство сложных форм жизни станут непригодными к выживанию ещё до наступления совсем уж катастрофических изменений.

Причина таких метаморфоз лежит в самом Солнце. По мере старения наша звезда постепенно становится ярче и горячее, прежде чем в далёком будущем взорваться. Из-за этого усиления солнечной радиации начнётся необратимое разложение углекислого газа в атмосфере — а ведь именно он служит основным "сырьём" для фотосинтеза. Когда растения, вырабатывающие кислород, лишатся главного ресурса, их существование станет невозможным. Соответственно, упадет и уровень кислорода в атмосфере — сразу в миллионы раз, до почти нулевых значений.

Самое важное тут — скорость этих геологических сдвигов. Они произойдут относительно быстро, так что у всех кислородозависимых организмов просто не будет времени на эволюционную адаптацию. Исчезновение кислорода запустит цепную реакцию разрушения целых экосистем, которые на нём держались. Фактически, это будет конец аэробной жизни в том виде, в каком мы её знаем.

Зато другая жизнь — вполне возможно — выживет. Учёные полагают, что микробное сообщество не только уцелеет, но и расцветёт заново. На "новой" Земле будут доминировать всё те же анаэробные организмы — бактерии и археи, которые отлично себя чувствовали ещё во времена Великого кислородного события, и которым безразлично, есть ли кислород вокруг. Эти микробы уже однажды пережили кислородную революцию, так что повторят этот трюк ещё раз. Получается парадоксальная вещь: жизнь на планете не исчезнет совсем, просто станет совершенно другой — той, которая обходится без кислорода.

Что же делать человечеству, если оно к тому времени всё ещё будет существовать? Учёные считают, что единственный выход — как можно скорее начать колонизацию других планет, создание искусственных биосфер или поиск иных способов самосохранения. Иначе говоря, надо будет "укрыться" от наступающей катастрофы. Хотя, если посмотреть на историю Земли в целом, кислородное истощение — лишь очередной виток перемен. Природа всегда менялась, и массовые вымирания случались не раз. Так что планета Земля никуда не денется — просто на ней уже не будет нас.

Уточнения

Кислоро́д — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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