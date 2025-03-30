Почему долгожители — это не просто везунчики? 3 важные черты для счастья и долголетия

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

У людей, которые живут дольше и счастливее, есть общие черты: крепкие социальные связи, здоровое питание и позитивный настрой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

Также высокий уровень добросовестности связывают с долголетием. Это качество включает в себя организованность и дисциплинированность.

По словам Дэвида Уотсона, бывшего профессора психологии личности в Университете Нотр-Дам, люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: они употребляют алкоголь в умеренных количествах и питаются более сбалансированной пищей.

Если вы не из тех, кто регулярно ходит к врачу или выполняет социальные обязательства, это может снизить шансы на долгую и счастливую жизнь. Но есть способы это исправить. Ольга Хазан, автор книги "Я, но лучше: наука и перспективы изменения личности", провела опрос среди людей, которые пытались повысить свою добросовестность.

Она выявила, что многие задачи, связанные с добросовестностью, могут быть утомительными и скучными. Одним из наиболее эффективных способов, который она обнаружила, является эпизодическое мышление о будущем.

Это техника, при которой вы представляете конкретные ситуации будущего так, как будто они уже происходят. Например, вы хотите научиться говорить на иностранном языке, но не можете заставить себя заниматься, представление себя свободно говорящим на английском языке, допустим, может сделать уроки более увлекательными, передает CNBC.

Уточнения

Мышле́ние — познавательная деятельность человека.

