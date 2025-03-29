Замените всего 10 граммов масла: как это может улучшить ваше здоровье

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показало, что замена сливочного масла в ежедневном рационе на определенные растительные масла может значительно снизить риск смертности.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения Уолтер Уиллетт и его команда провели масштабное исследование, результаты которого не подтверждают мнение о пользе сливочного масла. Согласно данным, опубликованным в журнале JAMA Internal Medicine, высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти на 15%, тогда как растительные масла, включая оливковое, соевое и рапсовое, снижают общую смертность на 16%. Замена всего 10 граммов сливочного масла на эти масла ежедневно уменьшает риск смерти от рака и других причин на 17%.

Данные исследования охватывают 33-летний период наблюдений за более чем 221 000 участниками. Участники регулярно сообщали о своих пищевых привычках, что позволило ученым выявить корреляции между типами жиров в рационе и их влиянием на здоровье.

Доктор Ю Чжан, один из авторов исследования, отмечает, что полный отказ от сливочного масла не требуется, однако даже небольшое снижение его потребления в пользу растительных масел может привести к значительным улучшениям здоровья.

Эксперты подчеркивают, что масла, такие как оливковое, соевое и рапсовое, наиболее полезны из-за высокого содержания противовоспалительных омега-3 жирных кислот. В то же время такие масла, как подсолнечное и кукурузное, содержат больше омега-6 жирных кислот, которые, хотя и необходимы организму, в избытке могут способствовать хроническому воспалению.

Доктор Уиллетт рекомендует умеренное потребление масел и разнообразие в их выборе, подчеркивая, что растительные масла должны использоваться разумно, с учетом их калорийности, передает CNN.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

