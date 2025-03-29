Невидимый враг на Марсе: внеземная пыль может вызвать серьёзные заболевания у участников миссий

3:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование предупреждает, что токсичная пыль на Марсе может представлять серьезную угрозу для здоровья тех, кто будет участвовать в миссиях.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Чтобы снизить риски, потребуется внедрение масштабных контрмер. Согласно публикации в журнале GeoHealth, вещества, такие как диоксид кремния, гипс, перхлораты и нанофазные оксиды железа, присутствующие в марсианской пыли, представляют опасность для здоровья. Эти вещества могут вызывать серьезные заболевания лёгких, так как мелкие частицы способны проникать глубоко в дыхательные пути и попадать в кровоток.

"Основная угроза — это воздействие на лёгкие астронавтов. Частицы пыли, благодаря своему микроскопическому размеру, оседают в лёгких и даже попадают в кровеносную систему", — заявил Джастин Ванг, студент Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.

Он также отметил, что астронавты и без того подвержены риску фиброза лёгких из-за космической радиации, а токсичные элементы, такие как диоксид кремния и оксиды железа, могут значительно усугубить этот риск.

Дополнительную угрозу представляют перхлораты — соединения, найденные в марсианской почве в токсичных концентрациях. Эти вещества способны вызвать дисфункцию щитовидной железы и апластическую анемию, что делает защиту от воздействия пыли ключевым аспектом безопасности миссий.

Исследователи подчеркивают необходимость использования фильтрации, тщательной очистки помещений и электростатических систем для минимизации контакта с пылью.

Брайан Хайнек, профессор Университета Боулдера, отметил, что марсианская пыль представляет не только биологическую, но и техническую проблему.

"Пыль покрывает всё вокруг, включая космические аппараты, транспортные средства и солнечные панели, что потребует постоянного обслуживания оборудования", — заметил Хайнек.

Он напомнил, как марсоходы сталкивались с трудностями из-за слоя пыли на солнечных батареях, блокирующего зарядку аккумуляторов.

Учёные также обращают внимание на отличия марсианской пыли от земной. Джулия Картрайт из Лестерского университета подчеркнула, что частицы марсианской пыли имеют острые края, которые могут повредить мягкие ткани, если попадут в дыхательные пути. Этот эффект можно сравнить с воздействием асбеста, который, как известно, вызывает серьезные заболевания лёгких.

Кроме того, для защиты астронавтов потребуется создание надёжных систем фильтрации токсичных элементов, таких как хром, мышьяк и кадмий. Картрайт отметила, что фильтры необходимо будет регулярно заменять, а для этого потребуется их запас на борту.

Проблема марсианской пыли, как подчеркивает Джонатан Иствуд из Имперского колледжа Лондона, требует междисциплинарного подхода, передает edition. cnn. com.

"Для решения этих задач нужны усилия медиков, инженеров и учёных, поскольку быстрое возвращение с Марса в случае чрезвычайной ситуации невозможно", — отметила Иствуд.

Уточнения

Миссия (от лат. missio — отправление, посылка) - исследовательская операция.



