Природа бунтует? Что стало причиной разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

28 марта в Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.

Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ликвидация последствий землетрясения

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая.

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тектоническим разломом Сагаинг, который проходит через центр страны. Этот разлом представляет собой границу между Индийской и Зондской тектоническими плитами, которые двигаются со скоростью 49 мм в год, создавая накопление энергии.

Через 12 минут после первого толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались не только в Мьянме и Таиланде, но и в юго-западной провинции Китая Юньнань, где их магнитуда достигала 7,9.

Землетрясения такого масштаба возникают, когда накопленная энергия внезапно высвобождается, преодолевая трение между тектоническими плитами. Сагаингский разлом известен своей высокой сейсмической активностью и близостью к густонаселенным районам.

Профессор Билл Макгуайр из Университетского колледжа Лондона подчеркнул, что подобные явления ожидаемы для региона с такой активностью. Геологи давно предупреждали о возможности сильного "мегаземлетрясения" в зоне Сагаинг. В начале года исследователи отметили, что центральная часть разлома была "заблокирована" дольше обычного, что увеличивало риск высвобождения огромной энергии.

Землетрясение разрушило здания в Мьянме и соседнем Таиланде. Пострадали дороги и инфраструктура, а миллионы жителей пытаются оправиться от шока. Спасатели разбирают завалы и устраняют последствия обрушений, передает dailymail.

Уточнения

Магниту́да землетрясе́ния (от лат. magnitudo «важность, значительность, крупность, величие») — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

