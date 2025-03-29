Природа бунтует? Что стало причиной разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде

28 марта в Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая.
Разрушительная сила землетрясения обусловлена тектоническим разломом Сагаинг, который проходит через центр страны. Этот разлом представляет собой границу между Индийской и Зондской тектоническими плитами, которые двигаются со скоростью 49 мм в год, создавая накопление энергии.
Через 12 минут после первого толчка произошло второе землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались не только в Мьянме и Таиланде, но и в юго-западной провинции Китая Юньнань, где их магнитуда достигала 7,9.
Землетрясения такого масштаба возникают, когда накопленная энергия внезапно высвобождается, преодолевая трение между тектоническими плитами. Сагаингский разлом известен своей высокой сейсмической активностью и близостью к густонаселенным районам.
Профессор Билл Макгуайр из Университетского колледжа Лондона подчеркнул, что подобные явления ожидаемы для региона с такой активностью. Геологи давно предупреждали о возможности сильного "мегаземлетрясения" в зоне Сагаинг. В начале года исследователи отметили, что центральная часть разлома была "заблокирована" дольше обычного, что увеличивало риск высвобождения огромной энергии.
Землетрясение разрушило здания в Мьянме и соседнем Таиланде. Пострадали дороги и инфраструктура, а миллионы жителей пытаются оправиться от шока. Спасатели разбирают завалы и устраняют последствия обрушений, передает dailymail.
Магниту́да землетрясе́ния (от лат. magnitudo «важность, значительность, крупность, величие») — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.
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