В пятницу, 28 марта, Мьянму и соседние страны, такие как Китай и Таиланд, потрясло сильное землетрясение магнитудой 7,7.
В Бангкоке, столице Таиланда, пострадали здания, недостроенный небоскреб. Погибли как минимум 3 человека, и 81 человек всё ещё остается под завалами.
Мьянма находится в так называемом Круге Огня Тихоокеанского региона — это одна из крупнейших сейсмических зон в мире, известная своими частыми землетрясениями.
Вот несколько фактов о Круге Огня, Тихоокеанском вулканическом огненном кольце:
Кольцо Огня образовано движением тектонических плит. Когда они движутся, это вызывает геологическую активность, что может приводить к землетрясениям и вулканическим извержениям, пишет g1.globo.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.