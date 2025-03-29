Круг Огня активизировался: какие тайны скрывает последнее землетрясение в Тихоокеанском регионе

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В пятницу, 28 марта, Мьянму и соседние страны, такие как Китай и Таиланд, потрясло сильное землетрясение магнитудой 7,7.

Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ землетрясение

В Бангкоке, столице Таиланда, пострадали здания, недостроенный небоскреб. Погибли как минимум 3 человека, и 81 человек всё ещё остается под завалами.

Мьянма находится в так называемом Круге Огня Тихоокеанского региона — это одна из крупнейших сейсмических зон в мире, известная своими частыми землетрясениями.

Вот несколько фактов о Круге Огня, Тихоокеанском вулканическом огненном кольце:

Это огромная область в форме подковы площадью 40 тысяч километров окружает Тихий океан.

Проходит через Россию (Камчатка и Дальний Восток), Японию, страны Америки (горы Кордильеры, Анды), Юго-Восточной Азии и Океанию.

В этом регионе много вулканов и высок уровень сейсмической активности — 9 из 10 землетрясений в мире происходят именно здесь.

Риск землетрясений выше в гористых местностях и вблизи границ тектонических плит.

В среднем в Круге Огня фиксируют какое-то землетрясение каждые пять минут.

Кольцо Огня образовано движением тектонических плит. Когда они движутся, это вызывает геологическую активность, что может приводить к землетрясениям и вулканическим извержениям, пишет g1.globo.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.



