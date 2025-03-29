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Круг Огня активизировался: какие тайны скрывает последнее землетрясение в Тихоокеанском регионе

1:35
Наука

В пятницу, 28 марта, Мьянму и соседние страны, такие как Китай и Таиланд, потрясло сильное землетрясение магнитудой 7,7.

землетрясение
Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
землетрясение

В Бангкоке, столице Таиланда, пострадали здания, недостроенный небоскреб. Погибли как минимум 3 человека, и 81 человек всё ещё остается под завалами.

Мьянма находится в так называемом Круге Огня Тихоокеанского региона — это одна из крупнейших сейсмических зон в мире, известная своими частыми землетрясениями.

Вот несколько фактов о Круге Огня, Тихоокеанском вулканическом огненном кольце:

  • Это огромная область в форме подковы площадью 40 тысяч километров окружает Тихий океан.
  • Проходит через Россию (Камчатка и Дальний Восток), Японию, страны Америки (горы Кордильеры, Анды), Юго-Восточной Азии и Океанию.
  • В этом регионе много вулканов и высок уровень сейсмической активности — 9 из 10 землетрясений в мире происходят именно здесь.
  • Риск землетрясений выше в гористых местностях и вблизи границ тектонических плит.
  • В среднем в Круге Огня фиксируют какое-то землетрясение каждые пять минут.

Кольцо Огня образовано движением тектонических плит. Когда они движутся, это вызывает геологическую активность, что может приводить к землетрясениям и вулканическим извержениям, пишет g1.globo.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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