Паразит или хищник? Новый вид ос с давних времён поражает учёных

Группа палеонтологов обнаружила новый вид ос, названный Sirenobethylus харибдой, который имеет уникальный механизм захвата, похожий на ловушки хищных растений.
Исследование, опубликованное в журнале "BMC Biology", рассказывает, что этот вид жил почти 99 миллионов лет назад, в Меловом периоде, и, похоже, не оставил потомков.
Исследователи отметили, что морфология этих ос схожа с паразитическими насекомыми, личинки которых убивают своих хозяев. У них есть специализированная структура в брюшной полости, состоящая из трёх вкладок с щетинками, которая, как предполагается, использовалась для временной иммобилизации жертвы.
Профессор Ларс Вилхельмсен, один из авторов исследования, объясняет, что этот механизм захвата схож с тем, что используется хищными растениями, такими как венерина мухоловка. Растения убивают свою добычу, а осы временно парализуют свою жертву, чтобы отложить яйца.
Исследователи предполагают, что эти осы не могли долго преследовать свою добычу и использовали свою структуру в брюшной полости, чтобы ожидать, когда жертва попадется на их пути. Это открытие подчеркивает, как насекомые адаптировались за миллионы лет, и показывает, что экосистемы в то время были совершенно иными, пишет g1.globo.
Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.
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