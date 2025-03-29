Паразит или хищник? Новый вид ос с давних времён поражает учёных

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа палеонтологов обнаружила новый вид ос, названный Sirenobethylus харибдой, который имеет уникальный механизм захвата, похожий на ловушки хищных растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Оса

Исследование, опубликованное в журнале "BMC Biology", рассказывает, что этот вид жил почти 99 миллионов лет назад, в Меловом периоде, и, похоже, не оставил потомков.

Исследователи отметили, что морфология этих ос схожа с паразитическими насекомыми, личинки которых убивают своих хозяев. У них есть специализированная структура в брюшной полости, состоящая из трёх вкладок с щетинками, которая, как предполагается, использовалась для временной иммобилизации жертвы.

Профессор Ларс Вилхельмсен, один из авторов исследования, объясняет, что этот механизм захвата схож с тем, что используется хищными растениями, такими как венерина мухоловка. Растения убивают свою добычу, а осы временно парализуют свою жертву, чтобы отложить яйца.

Исследователи предполагают, что эти осы не могли долго преследовать свою добычу и использовали свою структуру в брюшной полости, чтобы ожидать, когда жертва попадется на их пути. Это открытие подчеркивает, как насекомые адаптировались за миллионы лет, и показывает, что экосистемы в то время были совершенно иными, пишет g1.globo.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

