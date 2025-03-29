Недоброе утро: почему молодёжь переносит похмелье хуже, чем люди постарше

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Похмелье — комплекс симптомов, который появляется через 6-8 часов после переизбытка алкоголя и может продолжаться до 20 часов. Симптомы включают усталость, головную боль, тошноту, жажду и даже трудности с концентрацией.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain похмелье

Новое исследование ученых из Университета Утрехт в Нидерландах показало, что молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет испытывают более серьезные симптомы похмелья, чем их старшие коллеги в возрасте от 46 до 65 лет.

Например, у молодых людей головная боль, тошнота и усталость могут быть гораздо интенсивнее.

Эксперты объясняют это тем, что с возрастом у нас вырабатывается "допуск" к симптомам, и мы начинаем воспринимать их менее серьезно. Это противоречит предыдущим исследованиям, которые утверждали, что похмелье ухудшается с возрастом. Но, как говорят голландские специалисты, и частота, и тяжесть похмелья уменьшаются с годами, и люди старше становятся "менее пьяными", даже если пьют столько же.

В исследовании приняли участие 761 потребитель алкоголя в возрасте от 18 до 94 лет. Участников спрашивали о количестве выпитого алкоголя и о том, насколько серьезными они считают свои похмелья по шкале от 0 до 10, пишет oglobo.globo.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



