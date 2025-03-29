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Ранний свет Вселенной: как данные телескопа меняют наши представления

2:16
Наука

С помощью космического телескопа "Джеймс Веб" ученые сделали неожиданное открытие, которое заставит пересмотреть многие теории о начале Вселенной. Оказавшись в центре исследования, галактика НЕФРИТ-GS-z13-1 проливает свет на эпоху, которая была загадкой для астрономов.

Звездное пространство
Фото: Freepik by rawpixel.com
Звездное пространство

Ранний свет: начало эпохи

Новые данные показывают, что первый свет в ранней Вселенной появился значительно раньше, чем считалось ранее. Он пробился через туман космических "темных веков" всего через 330 миллионов лет после Большого взрыва.

Это открытие шокировало ученых, так как до сих пор большинство теорий утверждали, что эпоха рейонизации началась только через 500-700 миллионов лет.

Загадка галактики НЕФРИТ-GS-z13-1

Галактика, обнаруженная с помощью телескопа, имеет размеры всего 230 световых лет, что в несколько сотен раз меньше Млечного пути.

Свет, который зафиксировал "Джеймс Веб", мог быть результатом интенсивного звездообразования или активности сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

Что такое эпоха рейонизации?

Этот период в истории Вселенной является критическим моментом, когда ранний космос начинает очищаться от темного газа, и первый свет может свободно распространяться.

Эпоха рейонизации происходит благодаря образованию первых звезд и галактик, чье излучение ионизирует газ, оставшийся после Большого взрыва.

Неожиданные результаты

Новые наблюдения одновременно поражают и вдохновляют

"Этот результат стал настоящим сюрпризом для теории формирования галактик", — утверждает професор Роберто Майолино из Кембриджского университета.

"Джеймс Веб": телескоп, меняющий представления

Этот космический телескоп, запущенный НАСА в 2022 году и начавший работу в 2023 году, продолжает расширять наши знания о ранней Вселенной.

Его исследования открывают новые горизонты для астрономов, уже выявивших следы первых звезд и далеких галактик.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "ойкумена", "обитаемое, освоенное людьми пространство" — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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