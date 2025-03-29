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Великая зелёная стена растёт в Китае: зачем страна высаживает миллиарды деревьев

2:42
Наука

Китайские учёные провели масштабное исследование и составили детализированную карту распределения деревьев по всей стране. Используя лазерные технологии, они выяснили, что на одного жителя Китая приходится около сотни деревьев. Однако реальное число, вероятно, выше.

Лес Китай
Фото: unsplash.com by Paul Summers somonesummers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лес Китай

Как считали деревья

"Реальное число может быть выше", — заявил профессор Пекинского университета Цинхуа Го, возглавлявший исследование.

По данным учёных, плотность деревьев в Китае составляет 689 деревьев на гектар (га). Это ниже, чем данные 2019 года, когда в ходе 9-й Национальной инвентаризации лесных ресурсов было зарегистрировано 1052 дерева на га.

Однако главная цель исследования — не точное количество деревьев, а их распределение по территории, что поможет стране в достижении экологических целей.

Лазеры и беспилотники

Чтобы провести исследование, учёные использовали технологию LiDAR (Light Detection and Ranging), установленную на беспилотниках. Дроны, начиная с 2015 года, обследовали территорию общей площадью около 1400 квадратных километров.

На основе собранных данных с помощью искусственного интеллекта учёные смогли определить количество деревьев и экстраполировать эти показатели на всю страну. Однако метод имеет ограничения.

"В густых лесах наложение крон мешает обнаружению деревьев в подлеске, что приводит к заниженной оценке", — объясняет профессор Го.

"Великая зелёная стена" и будущее лесов Китая

"Во всём мире на одного человека приходится более 400 деревьев, но в густонаселённых регионах эта цифра закономерно ниже", - прокомментировал Профессор, Том Кроутер из Федерального политехнического института в Цюрихе.

Однако Китай активно увеличивает количество деревьев. Уже этой весной планируется развернуть новые дроны — теперь они будут не считать деревья, а сеять их.

Это часть грандиозного проекта "Великая зелёная стена", направленного на борьбу с расширением пустынь Гоби и Такла-Макан.

С 1978 года в рамках этой программы было высажено более 66 миллиардов деревьев, а к 2050 году их число должно достигнуть 100 миллиардов.

"Совмещение высокоточных данных и интеллектуальных моделей поможет нам высаживать деревья именно там, где они наиболее необходимы", — утверждает профессор Го.

Уточнения

Го́би (монг. Говь, кит. 戈壁, пиньинь Gēbì, палл. Гэби) — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами. В целях предотвращения расширения пустыни правительством КНР реализуется проект "Зелёная китайская стена".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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