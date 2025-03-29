Великая зелёная стена растёт в Китае: зачем страна высаживает миллиарды деревьев

Китайские учёные провели масштабное исследование и составили детализированную карту распределения деревьев по всей стране. Используя лазерные технологии, они выяснили, что на одного жителя Китая приходится около сотни деревьев. Однако реальное число, вероятно, выше.
"Реальное число может быть выше", — заявил профессор Пекинского университета Цинхуа Го, возглавлявший исследование.
По данным учёных, плотность деревьев в Китае составляет 689 деревьев на гектар (га). Это ниже, чем данные 2019 года, когда в ходе 9-й Национальной инвентаризации лесных ресурсов было зарегистрировано 1052 дерева на га.
Однако главная цель исследования — не точное количество деревьев, а их распределение по территории, что поможет стране в достижении экологических целей.
Чтобы провести исследование, учёные использовали технологию LiDAR (Light Detection and Ranging), установленную на беспилотниках. Дроны, начиная с 2015 года, обследовали территорию общей площадью около 1400 квадратных километров.
На основе собранных данных с помощью искусственного интеллекта учёные смогли определить количество деревьев и экстраполировать эти показатели на всю страну. Однако метод имеет ограничения.
"В густых лесах наложение крон мешает обнаружению деревьев в подлеске, что приводит к заниженной оценке", — объясняет профессор Го.
"Во всём мире на одного человека приходится более 400 деревьев, но в густонаселённых регионах эта цифра закономерно ниже", - прокомментировал Профессор, Том Кроутер из Федерального политехнического института в Цюрихе.
Однако Китай активно увеличивает количество деревьев. Уже этой весной планируется развернуть новые дроны — теперь они будут не считать деревья, а сеять их.
Это часть грандиозного проекта "Великая зелёная стена", направленного на борьбу с расширением пустынь Гоби и Такла-Макан.
С 1978 года в рамках этой программы было высажено более 66 миллиардов деревьев, а к 2050 году их число должно достигнуть 100 миллиардов.
"Совмещение высокоточных данных и интеллектуальных моделей поможет нам высаживать деревья именно там, где они наиболее необходимы", — утверждает профессор Го.
Го́би (монг. Говь, кит. 戈壁, пиньинь Gēbì, палл. Гэби) — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами. В целях предотвращения расширения пустыни правительством КНР реализуется проект "Зелёная китайская стена".
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