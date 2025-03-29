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Искусственный интеллект наступает: исчезнут ли традиционные профессии

2:54
Наука

Искусственный интеллект стремительно трансформирует рынок труда. Билл Гейтс уверен: грядущие изменения произойдут куда быстрее, чем многие думают.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Будущее работы: ИИ меняет правила игры

В недавних интервью, включая выступления в Гарварде и на шоу The Tonight Show, Гейтс повторяет свои тезисы. 

"С ИИ через десять лет человеку уже не нужны будут для большинства задач", — заявил основатель Microsoft.

Это заявление вызывает массу дискуссий о том, какое место займет человек в мире, где интеллектуальные системы способны выполнять сложные операции.

Интеллект бесплатно — новая реальность?

Во время беседы с профессором Артуром Бруксом в Гарварде Гейтс ввел термин "интеллект бесплатно", намекая на тектонические сдвиги в технологиях.

В отличие от персональных компьютеров, которые расширяли человеческие возможности, ИИ не просто помогает, но и способен заменить человека в таких областях, как медицинская диагностика и образование.

"Это что-то очень глубокое и даже пугающее, потому что изменения происходят стремительно и без видимых границ", — отметил Гейтс.

Первые сферы, где ИИ перевернет все

  • Медицина. Искусственный интеллект сможет ставить диагнозы точнее врачей, особенно в регионах, где специалистов не хватает.

"Машина, вероятно, будет точнее, чем человек", — подчеркнул Гейтс, говоря о способности ИИ анализировать медицинские данные.

  • Образование. Гейтс предсказывает появление ИИ-репетиторов, которые адаптируют обучение под каждого ученика, отслеживая мотивацию и вовремя выявляя пробелы в знаниях.

Будущее без труда?

Несмотря на позитивный настрой, Гейтс признает, что автоматизация может оставить миллионы людей без работы. В интервью Джимми Фэллону он отметил, что некоторые профессии — спорт и социальные взаимодействия — пока останутся за людьми.

Однако физический и интеллектуальный труд могут уйти в прошлое, уступив место автономным системам.

Директор по ИИ в Microsoft, Мустафа Сулейман, разделяет эту точку зрения. В своей книге The Coming Wave он пишет, что искусственный интеллект не просто усиливает человека, а заменяет его в большинстве задач.

Инновации, риски и регулирование

Гейтс советует молодым предпринимателям сосредоточиться на стартапах в сфере ИИ, но :

"Современные системы по-прежнему делают ошибки и могут стать инструментом дезинформации", — предупреждает Гейтс.

По его мнению, человечество должно найти баланс между технологическим прогрессом и мерами по защите рабочих мест, обеспечивая людям возможности для переквалификации.

Уточнения

Уи́льям Ге́нри Гейтс III (англ. William Henry Gates III; 28 октября 1955, Сиэтл, Вашингтон), более известный как Билл Гейтс (англ. Bill Gates) — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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